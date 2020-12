États-Unis : Joe Biden dénonce d’importants retards dans le plan de vaccination

Une campagne qui prend du temps. Le président américain fraîchement élu, Joe Biden, a dénoncé le retard accumulé par l’administration Trump dans le déploiement du vaccin sur le territoire, lors d'une allocation ce mardi. 2,1 millions d’Américains ont été vaccinés, ce qui reste bien en deçà des objectifs que le gouvernement s’était fixés.

En effet, Donald Trump avait promis qu’au moins 20 millions de personnes seraient vaccinées avec Pfizer ou Moderna d’ici à la fin de l’année 2020. Une promesse qui semble donc irréalisable, à 48 heures de la nouvelle année. «Le plan du gouvernement Trump pour la distribution des vaccins est très en retard», a ainsi souligné Joe Biden. Ce dernier pointe régulièrement du doigt la gestion de la pandémie par son adversaire républicain. «Après dix mois de pandémie, nous n’avons toujours pas assez de tests. C’est une parodie», a-t-il dénoncé également sur son compte Twitter.

After ten months of the pandemic, we still don’t have enough testing. It’s a travesty. We need to scale up testing so anyone who needs one can get one.

Le principal intéressé, Donald Trump, estime sur les réseaux sociaux ne pas pouvoir être tenu responsable des retards accumulés dans la distribution du vaccin : «Il appartient aux États de distribuer les vaccins une fois qu'ils ont été apportés dans les zones désignées par le gouvernement fédéral. Nous n'avons pas seulement mis au point les vaccins, et apporté l'argent nécessaire pour faire avancer le processus rapidement, mais nous les avons aussi fait parvenir aux États», affirme-t-il.

It is up to the States to distribute the vaccines once brought to the designated areas by the Federal Government. We have not only developed the vaccines, including putting up money to move the process along quickly, but gotten them to the states. Biden failed with Swine Flu!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020