DIRECT - Coronavirus : «Aucun effet indésirable grave» du vaccin n'a été observé en France, assure l'Agence du médicament

Emmanuel Macron présente ses vœux aux Français ce soir à 20 heures, au terme d'une année marquée par l'épidémie, et d'un réveillon du Nouvel An pas comme les autres. La campagne de vaccination a été lancée dimanche, dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or, et se poursuit cette semaine en Inde-et-Loire, à Lille et à Lyon.

13h04

"Aucun effet indésirable grave" ou "inattendu" du vaccin contre le Covid-19 n'a été observé en France après les quatre premiers jours de vaccination, a indiqué jeudi l'Agence du médicament (ANSM).

Seules "des douleurs" à l'endroit où on fait l'injection et "de la fatigue" ont été signalées par certaines structures pour personnes âgées où la vaccination a déjà eu lieu, a précisé l'ANSM dans son premier point de situation sur la surveillance du vaccin.

"Ces effets indésirables non graves sont mentionnés dans la notice" du vaccin, a-t-elle rappelé.

12h52

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.806.072 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 82.676.050 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 51.918.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

10h06

"Les policiers ne vont pas frapper chez des gens pour voir si vous êtes six ou sept à table", mais "les sanctions sont possibles pour tout ce qui peut être un trouble à l'ordre public", a rappelé Marlène Schiappa jeudi, quelques heures avant un réveillon sous haute surveillance.

Les sanctions sont possibles pour "tout ce qui peut être un trouble à l'ordre public", a rappelé la ministre déléguée à la Citoyenneté au ministère de l'Intérieur sur France Info. "Si on a, comme on l'a entendu dans d'autres pays, des rassemblements avec 150 personnes oui, évidemment, il peut y avoir des sanctions".

08h35

Tokyo a signalé plus de 1.000 nouveaux cas de coronavirus jeudi -un nouveau record-, alors que des responsables locaux et gouvernementaux avertissaient que l'état d'urgence pourrait s'avérer nécessaire face à la recrudescence des contaminations.

L'agence de presse japonaise Jiji a rapporté que le Premier ministre Yoshihide Suga avait convoqué plusieurs ministres pour des discussions d'urgence sur la situation sanitaire plus tard dans la journée.

"Nous sommes encore en train de compiler des chiffres précis aujourd'hui. Il m'a été rapporté que (le bilan des cas) sera supérieur à 1.000 et atteindra environ 1.300 personnes", a déclaré la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike à des journalistes.