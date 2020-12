Sibérie : un rhinocéros laineux vieux de 20.000 ans émerge du permafrost

Une découverte exceptionnelle a été faite dans le pergélisol sibérien. Un rhinocéros laineux vieux de plus de 20.000 ans a été retrouvé presque intact, gelé dans le permafrost.

Sa carcasse a été découverte par un habitant sur la rive du cours d'eau Tirekhtyakh, dans le district d'Abyisk, en août dernier, a rapporté le Siberian Times. Le lieu de cette trouvaille est proche de la zone où un autre jeune rhinocéros laineux a été récupéré en 2014.

Le rhinocéros laineux, aussi appelé rhinocéros à narines cloisonnées, est une espèce éteinte de l'animal caractérisée par une épaisse toison laineuse, à l'origine de son nom, et par la présence de deux cornes sur son crâne.

Un rhinocéros vieux de 20.000 à 50.000 ans

En plus de la carcasse du rhinocéros, certains de ses organes ont été retrouvés intacts. Les dents, une partie de l’intestin et des morceaux de tissus sont encore là 20.000 ans plus tard. Sa corne a également été retrouvée près de la carcasse.

L'âge de l'animal au moment de sa mort a été évalué à 3 ou 4 ans. Il pourrait s'être noyé, selon des spécialistes. D'après Valery Plotnikov, un chercheur de l'Académie des sciences de Russie présent sur le lieu de la trouvaille, son décès daterait de 20.000 à 50.000 ans. Une donnée que les analyses au radiocarbones, menées prochainement, devront préciser. Elles permettront enfin de déterminer le sexe de l'animal.