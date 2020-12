Un projet d'aéroport en Antarctique fait scandale

Un projet critiqué par les scientifiques. L'Australie a prévu de construire un nouvel aéroport estimé à plusieurs milliards de dollars en Antarctique, faisant craindre une forte augmentation de la pollution dans cette zone encore peu marquée par les empreintes humaines.

Comme le rapporte le Guardian ce 31 décembre, plus de 115.000 tonnes de béton sont prévues pour l'infrastructure. L'objectif officiel de cet aéroport, selon le gouvernement australien, est de permettre un meilleur accès à la région pour les scientifiques et les équipes d'intervention d'urgence. Mais un autre but pourrait être de contrer l'expansion de l'influence chinoise sur place.

«Même si c'est fait au nom de la science, peu de scientifiques sont enthousiastes», dénonce l'environnementaliste Shaun Brooks au quotidien britannique. Celui-ci, qui exerce à l'université de Tasmanie s'interroge : «comment justifier une piste a plusieurs milliards de dollars pour une base avec 19 personnes en hiver et qui est maintenu sans problème depuis 1957 ?»

L'inquiétude concerne aussi et surtout la dégradation de l'habitat naturel de certaines espèces, comme les pingouins. La région devra en effet être adaptée au projet, avec des aplanissements de terrain prévus grâce à des explosifs.

L'Australie justifie cependant son projet en expliquant que la piste d'atterrissage utilisée depuis des années, la piste Wilkins, est de moins en moins utilisable à cause du réchauffement climatique. L'agenda place le début des discussions concernant le budget alloué au projet en 2022. Si tout se passe comme prévu, les constructions débuteraient en 2023, et devraient durer jusqu'à 2040 au plus tôt. Reste à savoir si l'idée ira bel et bien au bout, et si d'autres projets de ce genre pourraient voir le jour sous l'impulsion de l'Australie.