A Milan, il sera bientôt interdit de fumer à moins de 10 mètres d’une autre personne

Les nouvelles mesures sur la qualité de l’air à Milan vont contraindre les fumeurs à moins, voire ne plus sortir leur cigarette dans les rues de la ville italienne.

Dès le 19 janvier, il sera en effet interdit de fumer à moins de 10 mètres d’une autre personne. En particulier dans les parcs, arrêts de transport ou encore aux abords des stades. Et même si les rues milanaises sont certes moins remplies en tant de coronavirus, on imagine très difficile de se retrouver plus loin de quelqu’un d’autre dans cette métropole de près d’1,5 million d’habitants.

Economie et anti-gaspillage

Cette mesure exceptionnelle intervient dans le cadre d’un nouveau règlement en matière de qualité de l’air, voté en novembre dernier. La pollution devient donc l’ennemi public numéro 1, si bien qu’en 2025, il sera totalement interdit de fumer en extérieur à Milan, distance prise ou pas.

D’autres réformes seront bientôt mises en place, comme par exemple l’interdiction des chaudières au gazole, prévue en 2022. La même année, les magasins ne pourront plus laisser leurs portes ouvertes, dans l’objectif de ne pas gaspiller trop de chauffage ou de climatisation. Même les fours à bois des pizzerias devront être soumis à de nouvelles normes.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, on estimait en 2015 à 23,8% la part de fumeurs en Italie. A titre de comparaison, le pourcentage est de 27,6% en France.