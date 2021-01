Coronavirus : Le célèbre journaliste américain Larry King hospitalisé

Larry King, célèbre journaliste américain, qui a notamment travaillé pendant 25 ans pour CNN, a été diagnostiqué positif au coronavirus et a été hospitalisé.

C’est son ancien employeur, CNN, qui a annoncé la nouvelle. Hospitalisé au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles, il n’a pas encore pu voir ses trois enfants, en raison des protocoles sanitaires imposés par le coronavirus, rapporte le média américain.

À 87 ans, Larry King avait déjà de nombreux problèmes de santé. Il est atteint de diabète de type 2, a fait de nombreuses crises cardiaques, et s’est vu diagnostiquer un cancer du poumon en 2017, mais qui a été opéré avec succès. Ces soucis de santé l’on amené à créer, en 1988, la «Larry King Cardiac Foundation», pour venir en aide aux personnes souffrant de maladies cardiaques.

Pendant 25 ans, Larry King a présenté l’émission «Larry King Live» sur CNN, où il a interviewé de nombreuses personnalités, comme Donald et Melania Trump, Madonna, ou encore Monica Lewinsky. Son émission s’arrête en 2010, après plus de 6.000 épisodes. En 2012, il présente une nouvelle émission «Larry King Now», sur Ora TV, une chaîne digitale à la demande, qu’il a cofondé, et a commencé à y présenter en 2013 une nouvelle émission politique, «Politicking with Larry King».