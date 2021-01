Enceinte de son 5e enfant, une influenceuse meurt trois jours avant Noël

Des milliers de fans dans la peine. Emily Mitchell, une influenceuse américaine connue sur Instagram sous le pseudonyme the.hidden.way («le chemin caché» en français), est soudainement décédée trois jours avant Noël, alors qu’elle était enceinte de son cinquième enfant.

La mère de famille, qui jouissait d'une certaine notoriété en mettant en scène auprès de ses 140.000 abonnés sa vie à la ferme aux côtés de son compagnon et de leurs quatre enfants, était en train de prendre le petit-déjeuner, lorsqu'elle s'est brutalement effondrée le 22 décembre dernier.

Le fœtus n’a pas pu être sauvé

Emily Mitchell est «soudainement devenue inconsciente», a en effet indiqué son entourage sur le site de financement participatif GoFundMe ouvert pour aider sa famille à traverser cette épreuve.

Transportée à l'hôpital, l'influenceuse y est décédée peu de temps après et son fœtus n’a pas pu être sauvé.

«Nos cœurs sont brisés et sa présence joyeuse nous manquera à jamais. Emily a eu une grande influence auprès de tant de vies et cette perte est incompréhensible pour tous ceux qui la connaissaient. Notre amie était une mère dévouée et une épouse, elle aimait Jésus et ses enfants plus que tout», ont écrit ses proches pour honorer sa mémoire.

Les causes du décès floues

Pour l'heure, la cause exacte du décès d’Emily Mitchell n’a toujours pas été dévoilée.

Si ses nombreux fans s'interrogent, ils sont surtout sous le choc. Les abonnés formaient avec la défunte une forte communauté, les followers séduits par la vie champêtre d'Emily.

Sur son compte Instagram, la jeune femme dévoilait régulièrement des aperçus de sa vie de famille à la ferme.

Mariée à un instituteur prénommé Joseph, Emily Mitchell semblait former avec lui un couple parfait, sublimé par leurs quatre enfants, Finn, Isla, Edie et Lulu.

Dans ses publications, on pouvait voir la jeune mère de famille dans des séquences à la fois belles et bucoliques aux côtés, par exemple, des poules, des canards et autres chats.

Ces derniers jours, Emily Mitchell était censée apprendre le sexe de son futur enfant mais le destin en aura donc décidé autrement.

Elle laisse quatre enfants orphelins de mère. A l’heure actuelle, près de 160.000 dollars ont été récoltés sur GoFundMe pour tenter de les soutenir.