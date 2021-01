Etats-Unis : l’ultime coup de poker des républicains pour invalider la victoire de Biden

Un groupe de sénateurs républicains a annoncé qu’il s’opposera à la certification du résultat de l’élection présidentielle américaine, une nouvelle tentative d’empêcher Joe Biden d’accéder à la Maison Blanche.

Jusque-là, seul Josh Hawley, jeune sénateur républicain de 41 ans du Missouri, avait déclaré son intention de contester la victoire du candidat démocrate. Alors que la cérémonie de certification approche à grands pas, puisqu’elle a lieu le 6 janvier, Hawley a été rejoint par dix autres sénateurs de son parti dans sa démarche.

Le plus illustre et médiatique d’entre eux, Ted Cruz, compte bien faire entendre sa voix. Celui qui a lui-même échoué contre Donald Trump lors de la primaire républicaine en 2016 va tout faire pour que son ancien adversaire voit sa défaite à la présidentielle s’annuler.

RELEASE: My statement in advance of the Electoral College certification process on January 6, 2021.

«Le Congrès devrait immédiatement nommer une commission électorale, avec une pleine autorité pour enquêter […] les allégations de fraude et d'irrégularités dans l'élection de 2020 dépassent toutes celles que nous avons connues dans notre vie», ont déclaré les onze sénateurs dans un communiqué commun

Ladite commission, dont ils souhaitent la création, devra, toujours selon le communiqué, «conduire un audit d’urgence de dix jours sur les résultats», en particulier ceux où les votes pour Joe Biden et Donald Trump étaient les plus serrés. Sans cela, ils voteront mercredi prochain pour invalider la victoire du démocrate.

Un projet qui, même s’il est mené à son terme, a peu de chances d’aboutir. D’une part, le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, a reconnu la victoire de Joe Biden. Et il engage ses comparses à en faire de même.

D’autre part, même avec le soutien sans faille du président en place, les voix contre la victoire de Joe Biden seront insuffisantes pour invalider l’élection.

...And after they see the facts, plenty more to come...Our Country will love them for it! #StopTheSteal https://t.co/0IdbiACLIb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2021