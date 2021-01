Les États-Unis ont battu un nouveau record de contamination, avec 277.346 nouveaux cas

La pandémie explose aux États-Unis. Ce samedi 2 janvier, 277.346 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, et 2.378 décès en 24 heures. Des chiffres qui ne laissent pas entrevoir de ralentissement de l’épidémie dans les prochains jours.

Au premier janvier, les États-Unis, pays de loin le plus touché par le coronavirus, a dépassé le seuil de 20 millions de cas de Covid-19 depuis de début de la pandémie. Les États-Unis font face à un important rebond de l’épidémie depuis le début de l’hiver, et des milliers d’Américains se sont déplacés à travers le pays pour fêter Thanksgiving le 26 novembre dernier. Selon les données de l’Université Johns Hopkins, la barre des 350.000 morts a été dépassée ce dimanche.

Anthony Fauci, immunologue qui conseille la Maison Blanche dans la gestion de la crise, s’est montré inquiet face à l’évolution de l’épidémie, notamment en cette période de fêtes. «La raison pour laquelle moi et mes collègues dans la santé publique sommes inquiets, est que nous pourrions constater un rebond post-saisonnier, après Noël et le Nouvel An, et comme je l’ai décrit, un rebond sur le rebond», affirmait-il le 27 décembre dernier sur CNN. «Nous sommes à un moment vraiment critique».

La californie au centre des préoccupations

La situation est particulièrement préoccupante en Californie, nouvel épicentre de la pandémie aux États-Unis, qui compte au total près de 26.000 décès. Selon le LA Times, les morgues et les pompes funèbres se voient dans l’obligation de refuser d’accueillir et de s’occuper de morts, faute de place suffisante, une chose qui n’est «jamais arrivée, même au début de la pandémie», selon un propriétaire de pompe funèbre interrogé par le journal américain.

Des chiffres qui ne cessent d’augmenter depuis plusieurs jours, alors que la campagne de vaccination a débuté le 14 décembre dernier. Plus de 4,2 millions d’Américains ont déjà été vaccinés, mais cela reste bien en deçà des 20 millions de vaccinés promis par Donald Trump avant la fin de l’année 2020. Au total, 14 millions de doses de vaccin ont été envoyées à travers le pays.

Un plan de vaccination critiqué

Joe Biden, qui sera investi le 20 janvier prochain, a quant à lui critiqué la campagne de vaccination initiée par son adversaire républicain, la jugeant «trop lente». Un retard que reconnaissent les autorités sanitaires américaines dans le New York Times : «Nous sommes d'accord que ces chiffres sont inférieurs à ce que nous espérions», admet Moncef Slaoui, conseiller scientifique de Warp Speed, un dispositif public-privé qui assure la distribution des vaccins contre le Covid-19 aux États-Unis. «Nous travaillons dur pour l'améliorer», assure-t-il.

«Soyons clair : l’administration Biden-Harris ne ménagera pas ses efforts pour s’assurer que la population se fasse vacciner», assure Joe Biden sur les réseaux sociaux. De son côté Donald Trump estime ne pas être responsable de la lenteur de la campagne de vaccination, jugeant que revient aux différents États la distribution du vaccin, dont l’élaboration et le transport à travers le pays ont été financés et supervisés par l’État fédéral.

Si les États-Unis sont le principal foyer de coronavirus dans le monde, et le pays le plus endeuillé, le Brésil et l’Inde sont également gravement touchés, avec respectivement 195.725 et 149.435 morts au 3 janvier.