Vidéo : La nasa dévoile les plus belles photos de la Terre, prises en 2020 depuis l'ISS

Chaque année, les astronautes qui sont à bord de la Station spatiale internationale prennent des milliers de photos de la Terre. A la demande de la Nasa, les membres du département Earth Science and Remote Sensing du Johnson Space Center à Houston, ont choisi leurs favorites pour 2020. L'agence spatiale américaine a mis en ligne récemment une vidéo qui regroupe leur top 20 des plus beaux clichés de la planète bleue.

Cette vidéo de la Nasa nous fait découvrir des vues exceptionnelles et étonnantes de notre planète, qu'il s'agisse de sites naturels préservés ou bien de zones fortement urbanisées. On ne peut qu'être émerveillé devant la beauté des photographies des îles de Corse et de Sardaigne, des récifs de la baie de Moindou en Nouvelle-Calédonie, ou bien encore de Paris photographié de nuit. Pour vous permettre de vous en convaincre, nous vous en avons sélectionné quelques-unes. Voici notre choix :

un NUAGE DE POUSSIère vole au-dessus de CHYPRE

[© NASA]

PARIS, la ville lumière a été immortalisée une nuit de novembre

[© NASA]

LES GRANDS LACS d'amérique du nord sont privés de glace en plein hiver

[© NASA]

Les récifs coralliens et la mangrove sont les véritables trésors de la baie de MOINDOU en nouvelle-calédonie

[© NASA]

d'étranges lueurs nocturnes ou airglow en anglais, sont visibles Au-dessus de l'océan indien

[© NASA]

En AUSTRALIE, la rivière cooper creek s'écoule au milieu d'un paysage désertique

[© NASA]

l'Eau turquoise de la mer des caraïbes baigne les îles de Cuba et des bahamas

[© NASA]

DES NUAGES TOURBILLONNENT AU-DESSUS DU DéSERT DU SAHARA

[© NASA]

corse et sardaigne sont sublimées par LES REflets du soleil sur la mer méditerranée

[© NASA]

OTTAWA, la capitale canadienne s'est parée de ses couleurs d'automne

[© NASA]