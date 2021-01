DIRECT - Coronavirus : le Royaume-Uni commence à injecter le vaccin d'AstraZeneca

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus et de nombreux pays, dont la France, durcissent les restrictions. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination.

09h18

Brian Pinker, Britannique de 82 ans, est le premier patient à recevoir l'injection du vaccin AstraZeneca/Oxford, à l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford.

08h39

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a dénoncé "un scandale d'Etat" concernant la lenteur de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France.

05h12

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé que son gouvernement "envisageait" un nouvel état d'urgence dans la région du grand Tokyo face à la recrudescence des contaminations au coronavirus, jugeant la situation sanitaire du pays "très sévère".

04h00

Le Royaume-Uni devient lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford contre le Covid-19.

Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford est moins coûteux, plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d'immunisation à grande échelle que ceux de ses concurrents Moderna et Pfizer-BioNTech, déjà approuvés et distribués dans plusieurs pays.