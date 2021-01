DIRECT - Coronavirus : une «réunion de suivi» sur la vaccination organisée à l'Elysée cet après-midi

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus et de nombreux pays, dont la France, durcissent les restrictions. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination.

12h15

Une «réunion de suivi» sur la vaccination est prévue ce lundi apèrs-midi à l'Elysée.

10H36

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a dénoncé lundi le «fiasco» de la stratégie vaccinale française, dont Emmanuel Macron est selon lui responsable, et de l'industrie hexagonale avec un vaccin de Sanofi qui ne devrait pas être disponible avant fin 2021.

10h26

Des milliers de Pékinois faisaient la queue par un froid glacial pour être vaccinés contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel an chinois, les autorités cherchant à tout prix à éviter une nouvelle vague épidémique. Dans la seule capitale, plus de 73.000 personnes ont reçu une première dose de vaccin entre vendredi et dimanche, a rapporté la presse, précisant que des employés municipaux et des chauffeurs d'autobus étaient parmi les premiers à recevoir l'injection.

09h59

La campagne de vaccination des Français contre le Covid-19 "doit probablement s'accélérer", mais en maintenant la même stratégie, a estimé une responsable de la Haute autorité de santé (HAS), qui a récusé le terme de "désastre". "La stratégie reste: priorité sur les personnes les plus vulnérables, et les professionnels de santé, en élargissant quand on peut, si on a le nombre de doses nécessaire", a déclaré sur France Inter Elisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations de la HAS, qui a élaboré la stratégie de vaccination de la France. "Pour nous la stratégie reste la même. La mise en oeuvre de la stratégie doit probablement s'accélérer", a-t-elle ajouté.

09h18

Brian Pinker, Britannique de 82 ans, est le premier patient à recevoir l'injection du vaccin AstraZeneca/Oxford, à l'hôpital Churchill de l'université d'Oxford.

08h39

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a dénoncé "un scandale d'Etat" concernant la lenteur de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France.

05h12

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé que son gouvernement "envisageait" un nouvel état d'urgence dans la région du grand Tokyo face à la recrudescence des contaminations au coronavirus, jugeant la situation sanitaire du pays "très sévère".

04h00

Le Royaume-Uni devient lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'Université d'Oxford contre le Covid-19.

Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford est moins coûteux, plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d'immunisation à grande échelle que ceux de ses concurrents Moderna et Pfizer-BioNTech, déjà approuvés et distribués dans plusieurs pays.