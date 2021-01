Un restaurant du Colorado facture les «questions stupides» de ses clients

Passer à la caisse du Tom's Diner, à Denver dans le Colorado, peut réserver quelques surprises. Sur les reçus des clients, les habituels poulet frit, omelette et autres burritos croisent parfois la route d'autres mets plus originaux... comme les questions stupides. Ces dernières apparaissent au menu du restaurant et sont facturées 0,38$ (un peu plus de 30 centimes d'euros) à ceux qui se risquent à des interrogations dont la pertinence est jugée douteuse.

Interrogé par Today, le gérant, Hunter Landry, explique que cette «option» a été ajoutée à la carte du restaurant il y a environ vingt ans par son oncle, Tom Messina, qui a ouvert l'établissement en 1999. Il s'agit selon lui d'une pointe d'humour, destinée à apporter un peu de légèreté.

«C'est censé être ludique», développe-t-il. Quand nous avons une tablée amusante, qui échange avec nous ou qui nous interroge sur cette option au menu, c'est toujours drôle de l'ajouter à la note».

Cette pratique peu ordinaire a permis au restaurant de se construire une certaine réputation locale. Hunter Landry assure que la majorité de ses clients comprennent qu'il s'agit d'humour, même si au fil des ans il est arrivé que quelques personnes soient «déroutées».

Globalement «la réponse est positive», si bien que certains consommateurs préparent à l'avance leurs questions stupides pour être sûrs de voir la mention apparaître sur leur reçu. Parmi ses préférées, Hunter Landry cite «Y-a-t-il des taxes sur le club sandwich à la dinde ?» ou «La glace contient-elle de l'eau ?».

Le succès est tel que le Tom's diner a enrichi son menu d'autres «mets spéciaux» il y a quelques années. Dans la catégorie des «Options saines», la carte du restaurant propose la «soupe du jour» mais aussi un «saute ton prochain repas» et un «retour à pied à la maison».

Inspiré, le directeur général envisage de ne pas s'arrêter là : la carte du Tom's Diner pourrait ainsi afficher de nouvelles options, pourquoi pas «Ne vous prenez pas au sérieux» et «Aimez-vous les uns les autres».