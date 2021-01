Vidéo : en Israël, un étrange brouillard recouvre une ville près de Tel Aviv

Un phénomène rare. Ce dimanche 3 janvier, un brouillard très épais a recouvert la ville de Ramat Gan, qui se trouve près de Tel Aviv, en Israël.

Les images sont impressionnantes. Sur celles-ci, on peut voir le brouillard s'étendre sur des parties de la zone la plus peuplée du pays et masquer la ville ainsi que le ciel.

Les immeubles donnent ainsi l'impression d'être construits sur les nuages.

Les météorologues ont affirmé avoir été surpris par ce phénomène qui s'est dissipé au fil de la journée. Selon eux, il a rarement lieu pendant l'hiver israélien.