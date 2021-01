Des pêcheurs sauvent d'un fugitif nu réfugié au-dessus d’un marais de crocodiles

Deux pêcheurs australiens ont secouru un fugitif nu, suspendu sur un arbre au-dessus d’un marais infesté de crocodiles, dimanche près de Darwin, au nord de l’Australie.

Kev Joiner et Cam Faust posaient des pièges à crabes quand ils ont entendu des appels à l’aide, a rapporté la BBC. En se dirigeant en direction des cris, ils ont découvert un homme perché sur un arbre.

A naked fugitive who'd been living on snails has been found clinging to the branches of mangroves in a Northern Territory waterway infested with crocodiles. @DavinaSmith9 #9News pic.twitter.com/VDXFILm3E2 — 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2021

Luke Voskresensky a de suite demandé de l’eau à ses sauveurs et a expliqué qu’il s’était perdu quelques jours plus tôt en se rendant à une fête pour le Nouvel an. Il aurait survécu durant quatre jours en mangeant des escargots, a-t-il assuré.

L’homme de 40 ans était «complètement nu, des coupures partout sur lui, avait les pieds enflés et couverts de boue». Accueilli à bord de leur embarcation, le quadragénaire a reçu un short et une bière fraîche de la part des deux pêcheurs.

Ils ont ensuite ramené Luke en ville et ont appelé les secours. Cam Faust a découvert la vraie histoire du fugitif en voulant lui rendre visite à l’hôpital : «Mon partenaire ambulancier m’a dit "il est à l’hôpital avec des menottes, deux policiers le gardent", nous étions comme Oh, on aurait peut-être dû le laisser», a plaisanté Cam.

Luke Voskresensky avait été laissé en liberté conditionnelle après un vol à main armée, a précisé le média britannique. Il aurait disparu des radars de la police quelques jours plus tôt en se débarrassant de son bracelet à la cheville.

Sans l’intervention des deux pêcheurs, Luke aurait pu connaître un destin moins comique. Les marais autour de Darwin sont connus pour être des sites de nidification pour les reptiles.