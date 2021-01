Etats-Unis : tout savoir sur l'élection décisive en Géorgie

Joe Biden va déjà connaître la journée la plus importante de sa nouvelle vie de président, et ce alors qu'il n'est pas encore à la Maison Blanche. En effet, la Géorgie vote ce 5 janvier pour remplir les deux derniers sièges vacants du Sénat. Du résultat dépendra la direction à venir de l'administration démocrate.

Quel enjeu ?

Les deux sièges en question vont déterminer l'équilibre du Sénat. Actuellement, les républicains y ont 50 élus contre 48 pour les démocrates. Tout autre résultat qu'une double victoire pour ces derniers donnera le contrôle du Sénat aux conservateurs, alors que le camp de Joe Biden est lui majoritaire à la chambre des Représentants. Si jamais les deux démocrates l'emportent, le Sénat sera divisé avec 50 élus de chaque côté et c'est Kamala Harris, présidente de l'institution grâce à son rôle de vice-présidente, qui aura le vote décisif.

À l'heure actuelle, il est impossible de désigner les favoris, tant les enquêtes d'opinion sont serrées. Joe Biden, Kamala Harris et Donald Trump se sont d'ailleurs pressés ces derniers jours dans l'Etat pour tenter d'influencer les électeurs. De l'avis des observateurs, c'est la participation qui sera le facteur clé, puisque l'opinion d'une grande majorité des citoyens serait déjà tranchée quant à leur candidat favori.

Pourquoi perdre le Sénat serait compliqué pour Joe Biden ?

Si le Sénat reste sous pavillon républicain, Joe Biden sera en difficulté dès son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. En effet, c'est le Sénat qui valide les nominations des juges et des membres du cabinet proposés par le président, sans oublier qu'il vote également les nouvelles lois. Sauf que Mitch McConnell, l'actuel chef de la majorité au Sénat, a le pouvoir de choisir quel texte sera étudié par l'institution, et ceux qui resteront dans un tiroir. Il sera donc impossible pour Joe Biden de proposer des lois trop progressistes de son programme concernant l'écologie ou encore le contrôle des armes à feu dans ce contexte.

Quelle manière de gouverner en cas de défaite ?

Le président élu n'aura d'autres choix que de jouer la carte de la négociation avec le camp républicain. Ancien sénateur lui-même, il connaît une grande majorité des élus, et est passé maître dans l'art du compromis. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avaient poussé Barack Obama à le choisir comme vice-président en 2008. Reste à savoir comment ces compromis seront acceptés par les plus progressistes des démocrates comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren ou encore Alexandria Ocasio-Cortez.

L'autre possibilité est d'avoir recours aux décrets présidentiels. Ces textes signés par la main du président font acte de loi sans passer par le vote du Congrès. Cependant, il est possible pour ce dernier de faire annuler un décret au terme d'une procédure qui prend un certain temps. De plus, l'utilisation abusive de ces décrets pourrait causer des torts à Joe Biden. Les parlementaires républicains et démocrates pourraient lui reprocher cette pratique trop solitaire du pouvoir, et lui reprocher publiquement.

L'enregistrement de Donald Trump jouera-t-il un rôle ?

Ce 3 janvier, un dernier rebondissement a eu lieu en Géorgie. Un enregistrement d'un appel entre Donald Trump et le secrétaire d'Etat local Brad Raffensperger a été révelé par le Washington Post. Dans un appel téléphonique d'une heure, le président sortant a ainsi mis la pression au responsable pour changer le résultat de l'élection présidentielle en sa faveur. «Je veux juste trouver 11.780 votes», explique-t-il, soit un de plus que nécessaire pour dépasser Joe Biden dans l'Etat en question.

Beaucoup d'observateurs et de politiciens se sont insurgés contre le comportement de Donald Trump, expliquant qu'il s'agissait d'un «abus de pouvoir». Si l'éventualité d'une nouvelle procédure d'impeachment a été évoquée, il semble peu probable que celle-ci soit mise en place. En effet, le président sortant quittera la Maison Blanche le 20 janvier prochain, ce qui rend le timing pour y parvenir très court. Sans oublier le fait que la dernière tentative des démocrates pour le destituer s'est soldée par un échec cuisant après un vote au Sénat. Difficile cependant de prédire avec précision quel impact auront les révélations sur les résultats du scrutin ce 5 janvier.