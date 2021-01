Hong-Kong : les autorités envisagent de réglementer les rassemblements privés pour lutter contre l’épidémie

Le gouvernement de Hong Kong a prévenu la population : si les habitants ne respectent pas les avertissements contre les rassemblements de personnes de foyers différents, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, les autorités pourraient durcir les contraintes et réguler les allers et venues à l’intérieur des foyers.

Lors d’une interview pour RTHK, société audiovisuelle publique de Hong Kong, Sophia Chan, secrétaire d’État à l’alimentation et la santé a affirmé que ces mesures étaient envisagées en cas d’aggravation de l’épidémie sur le territoire. Elle reconnait toutefois s’attendre à ce que ces nouvelles mesures soient perçues comme «trop draconienne», et comme une manière pour le gouvernement de surveiller la population, l'une des principales craintes depuis l'adoption de la loi sur la sécurité.

Elle a donc demandé à la population de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires, à savoir la distanciation sociale, et la limitation au maximum des rencontres entre personnes qui n’habitent pas ensemble. «Plus les familles se rassemblent, plus le risque d’infection est élevé», a-t-il expliqué.

L’objectif du gouvernement : faire baisser au maximum la courbe de contamination avant les festivités du Nouvel An Lunaire, qui aura lieu le 12 février prochain. Les rassemblements sont donc limités à deux personnes, les bars et autres lieux publics sont fermés, et les restaurants peuvent accueillir des clients (deux maximum par table) jusqu’à 18 heures.

Crainte des nouvelles souches du Covid-19

Par ailleurs, les autorités sont très préoccupées par les nouvelles variantes du coronavirus. La cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, avait annoncé l’interdiction totale de voyager au Royaume-Uni. «Le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud sont deux des pays à haut risque en raison de cette variante. Si nous ne faisions rien, cela mettrait notre ville en grand danger», avait-t-elle déclaré.

Une décision qui a également été perçue comme trop radicale, plusieurs ressortissants hongkongais s'étant retrouvés bloqués au Royaume-Uni sans pouvoir rentrer chez eux. Selon Hong Kong Free Press, 15 cas de cette nouvelle variante, et deux de la souche sud-africaine ont déjà été recensés sur le territoire.

Hong Kong, qui en est à sa quatrième vague de la pandémie, comptabilise au total un peu plus de 150 morts et 9000 cas de contamination.