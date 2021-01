Le Royaume-Uni souhaite vacciner 14 millions de personnes d'ici à la mi-février

Un objectif ambitieux. Le gouvernement britannique espère avoir vacciné d'ici à la mi-février l'ensemble des quatre catégories de population jugées prioritaires, soit un total de 13,9 millions de personnes.

En six semaines, le Royaume-Uni compte avoir vacciné toutes les personnes les plus à risque face au coronavirus. Boris Johnson les a listées lors de son allocution lundi soir, lors de laquelle il a annoncé le reconfinement de l'Angleterre jusqu'à la mi-février : «tous les résidents des établissements pour personnes âgées et leurs soignants, toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, tous les professionnels de santé et les travailleurs sociaux en première ligne et toutes les personnes qui sont cliniquement extrêmement vulnérables».

Ces quatre groupes (sur un total de neuf catégories prioritaires) représentent 13,9 millions de personnes, a tweeté lundi soir Nadhim Zahawi, ministre en charge du déploiement des vaccins. «13,9 millions de vaccins d'ici à la mi-février, nous pouvons le faire», a-t-il écrit.

13,900,000 by mid Feb. We can do this. @Emily_JR_Lawson @Comd101LogBde The @NHSuk family will come together and we will do this. — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) January 4, 2021

Plus d'un million de Britanniques ont déjà reçu la vaccin de Pfizer et BioNTech depuis début décembre. Les attentes élevées - mais «réalistes» selon Boris Johnson - du NHS, le service de santé public britannique, impliquent de vacciner plus de 2 millions de personnes chaque semaine jusqu'à la mi-février, soit environ 300.000 par jour.

De quoi susciter des interrogations au niveau logistique. Londres compte sur le vaccin d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford, peu cher et facile à conserver - qui a commencé à être injecté à la population lundi -, pour accélérer le rythme de vaccination. Selon le ministre de la Santé britannique Matt Hancock, 530.000 doses de ce vaccin «national» sont déjà prêtes à être distribuées, et 450.000 supplémentaires sont attendues cette semaine, a indiqué John Bell, professeur de médecine à l'université d'Oxford. Le 30 décembre dernier, Pascal Soriot, le patron français du laboratoire britannique AstraZeneca, avait assuré que son entreprise était capable de fournir deux millions de doses par semaine.

Des restrictions levées mi-février ?

Si l'objectif des 14 millions de personnes à risque vaccinées d'ici mi-février est atteint, Boris Johnson a assuré lundi soir que cela «permettra éventuellement de lever bon nombre des restrictions». Le Premier ministre britannique a tout de même souligné qu'il existait «un délai de deux à trois semaines entre le moment où le vaccin est administré et l’immunité».

Si le Royaume-Uni veut aller si vite, c'est qu'il est confronté à un variant du coronavirus, très contagieux, qui fait flamber le nombre de contaminations dans le pays (environ 50.000 par jour). La semaine dernière, le gouvernement a ainsi décidé d'allonger jusqu'à douze semaine le délai entre les deux injections des vaccins, contre trois à quatre semaines recommandées par les fabricants, afin de vacciner plus de personnes.

En France, où seulement 2.000 personnes environ ont été vaccinées depuis le 27 décembre selon le site CovidTracker, le gouvernement avait initialement fixé l'objectif de 15 millions de personnes vaccinées d'ici à cet été. Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a lui évoqué dimanche le chiffre très supérieur de 27 millions.