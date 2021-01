Vidéo : vacciné en avance, un étudiant américain fait le buzz sur TikTok

Aux Etats-Unis, la campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé à la mi-décembre mais, pour le moment, elle concerne principalement les soignants. En tant qu'étudiant, David MacMillan n'était donc pas prioritaire et pourtant plus de 700.000 personnes l'ont regardé se faire vacciner sur TikTok.

Ce jeune américain s'est juste trouvé au bon endroit au bon moment. Interrogé par NBC, il explique qu'une pharmacienne d'un supermarché Giant les a interpellés, lui et son ami. «Elle s'est tournée vers nous et nous a dit : 'Hé, j'ai deux doses du vaccin et je vais devoir les jeter si je ne les administre pas à quelqu'un. On ferme dans dix minutes. Vous voulez le vaccin Moderna ?'».

Qualifiant cette pharmacienne d'«héroïne», David MacMillan a non seulement accepté mais a aussi immortalisé la scène sur TikTok. Et sa vidéo est devenu virale. «C'est important, quand il y a autant de désinformation diffusée partout, que les gens puissent voir que c'est une bonne chose, que c'est une chose positive, estime-t-il. On devrait être enthousiastes à l'idée de pouvoir combattre la pandémie».

Dans un communiqué, la chaîne de supermarchés Giant s'est félicitée de l'initiative de cette pharmacienne. La direction explique que ces deux injections étaient destinées à des soignants qui ne se sont pas présentés, or, le produit ne peut rester à température ambiante plus de quelques heures. «Le vaccin de Moderna est précieux et sauve des vies. Nous sommes heureux de ne pas l'avoir gaspillé et de leur avoir donné une dose à chacun», affirme l'enseigne.

En attendant de recevoir sa deuxième dose plus tard en janvier, David MacMillan documente son expérience sur TikTok. Il explique par exemple avoir eu quelques légers effets secondaires comme un «mal de tête», quelques «tensions musculaires» et des douleurs dans le bras. Mais «rien de vraiment différent par rapport aux autres vaccins» qu'il a pu avoir dans sa vie.