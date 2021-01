Coronavirus : voici le premier pays qui pourrait atteindre l'immunité collective

Vue de France, cette perspective laisse rêveur. L'archipel des Palaos, dans l'océan Pacifique, pourrait devenir dans les prochains mois le premier pays à atteindre l'immunité collective face au Covid-19. Totalement épargné par le virus, le petit Etat de 18.000 habitants a lancé dimanche sa campagne de vaccination.

Nation indépendante, mais en libre association avec les Etats-Unis depuis 1981, les Palaos bénéficient de l'opération «Warp Speed» («vitesse de l'éclair» ou «plus vite que la lumière» en français) lancée par Washington en mai dernier pour trouver et déployer rapidement un vaccin contre le coronavirus.

A la faveur de ce programme, le petit archipel situé à 1.000 km à l'est des Philippines a reçu samedi sa première cargaison de vaccins : 2.800 doses du produit développé par la société américaine Moderna, qui nécessite deux injections à 28 jours d'intervalle.

Les autorités ont débuté la vaccination le lendemain, donnant la priorité aux soignants, aux responsables de l'administration et aux populations vulnérables (les personnes âgées et celles ayant des antécédents médicaux). Le gouvernement espère avoir vacciné 1.400 personnes d'ici à vendredi, et a déjà commandé 30.000 doses supplémentaires aux Etats-Unis.

MOH starts COVID-19 mass vaccination with 60 healthcare workers and key decision makers receiving their 1st dose of the Moderna COVID-19 vaccine on January 3, 2021 at the Belau National Hospital. pic.twitter.com/hZ7mOxUFOg

— Ministry of Health - Republic of Palau (@MOHPalau) January 3, 2021