Direct - Etats-Unis : une personne blessée par balle à l'intérieur du capitole

La confusion règne à Washington. La séance au Congrès visant à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine a été interrompue ce mercredi soir après l'irruption dans le Capitole de partisans de Donald Trump. Une personne a été blessée par balle à l'intérieur du bâtiment.

Des échauffourées avec les forces de l'ordre ont éclaté à l'intérieur même du Capitole. Du gaz lacrymogène a été utilisé et des policiers ont été contraints de dégainer leurs armes.

Plusieurs bâtiments du Congrès américain ont par ailleurs été évacués. La police du Capitole a ordonné au personnel du Congrès d'évacuer le bâtiment Cannon ainsi que d'autres situés autour du Capitole, peu après la fin d'un discours de Donald Trump. Le milliardaire républicain avait alors appelé ses partisans à aller protester contre la certification par les élus du Congrès de la victoire de son opposant démocrate, ayant lieu au même moment dans l'enceinte du Capitole.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021