Le célèbre fourgon armé de l'Agence tous risques mis aux enchères le 23 janvier

L’un des fourgons de la mythique série «Agence tous risques» va être vendu aux enchères le 23 janvier prochain par la société Worldwide Auctioneers, a rapporté cette semaine le magazine Auto Plus.

Utilisé pour la promotion du programme, ca van GMC Vandura, produit en 1979, n’a pas été exploité pendant les tournages, mais a servi à faire la promotion du programme dans les années 1980 aux États-Unis et au Canada.

Le célèbre Barracuda, incarné à l'écran par l'acteur Mister T, n’a donc jamais conduit ce modèle mais la notoriété de la série est telle que de nombreux fans devraient tout de même se montrer intéressés.

Un van conservé dans son jus

Cela d'autant plus que le véhicule est identique en tous points à ceux utilisés lors des tournages.

En effet ce van GMC Vandura était l’un des six véhicules homologués par les studios Universal.

Résultat, tout y est : Pare-buffle et becquet sur le toit. Même chose à l’intérieur, où l'habitacle abrite quatre fauteuils individuels, exactement les mêmes qui ont servi aux aventures d’Hannibal et de son équipe.

On y trouve par ailleurs une radio et des armes factices, dont une mitrailleuse lourde à l'arrière, et des fusils d’assaut fixés au sol et aux parois.

Le GMC Vandura est enfin propulsé par un puissant moteur V8.

Son futur acquéreur fera en outre une bonne action, puisque la recette de la vente du véhicule sera intégralement reversée à un organisme caritatif.

Le futur conducteur devra en revanche s'engager à ne pas utiliser le van à des fins commerciales.