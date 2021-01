Les poulpes sont les brutes de l'océan et frappent les poissons gratuitement

Les poulpes ont un comportement déroutant. Selon une étude récente, ils frappent parfois, sans raison apparente, les poissons qui les entourent.

Cette découverte a été partagée il y a quelques semaines par Eduardo Sampaio, un chercheur portugais, qui a publié un article dans une des revues de l'Ecological Society of America (ESA). Elle est d'autant plus étonnante que les céphalopodes et les poissons ont l'habitude de chasser ensemble, pour maximiser leurs chances d'attraper une proie.

Selon lui, les poulpes frappent les poissons avec leurs tentacules pour obtenir un avantage pendant la chasse. Par ce biais, le poule semble garder la maîtrise du groupe de chasseurs. Mais d'autres fois, le geste semble avoir lieu sans aucune raison.

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!





Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small )https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t

