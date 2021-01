Un garçon de 9 ans sauvé miraculeusement d'une balle perdue par son pendentif en croix

Un enfant de 9 ans a été sauvé d’une balle en pleine poitrine par son crucifix, le soir du Nouvel an à Las Talitas (Argentine).

«Pour nous, c’est un miracle», a déclaré la mère de Tiziano. L’enfant jouait devant chez lui avec sa sœur et son cousin quand il a soudain ressenti une douleur au niveau de la poitrine. Il a alors aperçu une balle, au sol, près de lui.

Transporté à l’hôpital, le garçon argentin n’a été que légèrement blessé par l’impact et a pu sortir moins d'une heure après son arrivée dans l'établissement, a rapporté le Daily Mail.

[MILAGRO DE AÑO NUEVO] Anoche minutos antes de la 00 una bala perdida le pegó en el pecho a un Niño en Las Talitas. Pero el impacto fue en un crucifijo que el menor llevaba puesto, lo que salvó su vida. El Cristo quedó intacto y el Niño con una herida por el roce@telefetucuman pic.twitter.com/N0vfFPtE8U — José Romero Silva (@Josecitors) January 2, 2021

Une fois de retour chez lui, le garçon a retrouvé son crucifix et sa chaîne par terre. La croix en argent, reçue en cadeau de la part de son père, était trouée au milieu. C'est à ce moment que l'enfant et sa famille ont compris comment la balle n'avait pas causé plus de dommages.

Une enquête a été ouverte par la police pour trouver l’auteur du coup de feu.