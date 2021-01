Attaque du capitole : une enquête demandée sur le rôle joué par la police

Au lendemain de l'attaque de militants pro-Trump ayant pénétré à l'intérieur du Capitole des Etats-Unis, plusieurs parlementaires américains ont fait part de leur volonté d'ouvrir une enquête afin de déterminer quel rôle pourrait avoir joué la police lors de l'assaut du bâtiment.

Evoquant une agression qui «soulève de graves problèmes de sécurité», selon les mots de la représentante démocrate de Californie Zoe Lofgren, ces élus se demandent notamment si un éventuel manque de préparation des forces de l'ordre pourrait être à l'origine de cette rocambolesque intrusion.

Pour pouvoir faire toute la lumière sur les événements, ces parlementaires envisagent donc de se réunir en comité, afin de travailler à la fois avec le Sénat et la Chambre des représentants, pour examiner en détail comment la police s'est préparée à cette intervention.

Une action policière jugée d'ailleurs pour le moins défaillante par plusieurs élus, dans la mesure où cet incident, qualifié de véritable «insurrection» par le président élu Joe Biden, a contraint plusieurs représentants à s'abriter sous leur siège durant l'assaut voire à recouvrir leur visage d'un masque à gaz, le temps que la police, qui avait dispersé du gaz lacrymogène, érige des barricades.

Surtout, les parlementaires entendent remonter minutieusement le fil des événements pour savoir comment une femme, répondant au nom de Ashli Babbitt, a pu être tuée par balle dans les murs mêmes du Capitole, obligeant le maire de Washington a décrété un sévère couvre-feu, seule option qui a permis de faire revenir le calme dans la ville.

Pour Val Demings, une représentante démocrate de l'Etat de Floride et par ailleurs elle-même ancienne officier de police, il est évident que la police du Capitole «n'était pas préparée» pour faire face aux assiégeants.

Val Demings msnbc “we will conduct full investigations during find out why this failure of security took place. Trump Trump Trump



Local police on Monday said they know some will come armed “we are bracing for violence” they didn’t show in force

— #TrumpResign #25thTrump (@Muellertime1000) January 7, 2021