DIRECT - Coronavirus : 45.000 personnes ont été vaccinées ces 5 derniers jours en France

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination. Le Premier ministre Jean Castex prends la parole ce jeudi soir pour faire le point sur la situation sanitaire.

18h51

Une nouvelle fermetures des écoles n'est pas envisagée pour le moment, explique le Premier ministre. «Il faudrait que la situation sanitaire soit gravissime», a-t-il expliqué.

18h44

Dès la semaine prochaine, la France disposera de 100.000 doses du Vaccin Moderna. Concernant le vaccin Pfizer, la deuxième dose pourra être différée jusqu'à 6 semaines au lieu de trois.

18h38

6 centres de vaccination par département vont être ouverts.

18h37

«Nous ouvrons la vaccination aux personnes handicapĂ©es qui sont en Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s ainsi qu'aux personnels de ces Ă©tablissements s'ils ont plus de 50 ans ou sont porteurs de comorbiditĂ©s», annonce Oliver VĂ©ran.Â

18h34

45.000 personnes ont été vaccinées au cours des cinq derniers jours, annonce Jean Castex. «Les doses de vaccin reçues nous permettent de vacciner 1 million de Français.», a-t-il ajouté.

18h23

«La France a précommandé 200 millions de vaccins qui nous seront livrés tout au long de l'année 2021», explique le Premier ministre. «La priorté reste de vacciner les 15 millions de personnes âgées ou atteintes de maladie chroniques». Les Français de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier.

18h22

«À partir du 10 janvier, en cas de symptômes, il vous suffit de vous inscrire sur le site de l'Assurance Maladie pour obtenir un arrêt de travail immédiat», annonce Jean Castex.

18h17

10 départements supplémentaires, principalement dans l'Est, pourraient être concernés par le couvre-feu à 18h mis en oeuvre dès ce dimanche. Des décisions en concertation avec les préfets seront prises d'ici à jeudi soir.

18h13

Les stations de ski «ne pourront pas rouvrir tout de suite», indique Jean Castex qui précise qu'un nouveau point sera fait le 20 janvier.

18h12

Les cinémas, salles de spectacles, cafés, équipements sportifs resteront fermés au moins jusqu'à la fin du mois. Les bars et restaurants ne rouvriront pas «avant a minima mi-février»

18h09

«Nous nous attendons à recenser davantage de cas de variants du coronavirus en France», indique Olivier Véran.

18h07

Jean Castex cède la parole à Olivier Véran après avoir précisé que la frontière avec le Royaume-Uni restera fermée jusqu'à nouvel ordre. «Les nouvelles souches virales découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud (3 patients en France à ce jour) nous inquiètent.», annonce le ministre de la Santé.

18h04

«Le niveau de contamination dans notre pays reste élevé.», vient de déclarer Jean Castex au début de sa conférence de presse.

17h24

Deux "clusters à risques" du variant britannique du coronavirus, plus transmissible et qui inquiète la communauté internationale, ont été détectés en France, en Bretagne et en Ile-de-France, a indiqué jeudi le ministère de la Santé. Au total, 19 cas de contamination par ce variant sont pour l'instant avérés dans toute la France, ainsi que trois autres par un variant différent initialement repéré en Afrique du Sud, a précisé le ministère dans un communiqué.

12h18

Le maire socialiste de Marseille Benoît Payan va demander au Premier ministre Jean Castex que les personnels des écoles et les enseignants soient considérés comme prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19.

"Dans les écoles, on peut trouver des souches virales qui sont extrêmement virulentes, ce sont des lieux de brassage où évidemment le virus peut circuler et il me paraît normal d'inscrire les enseignants et les personnels des écoles, pas que pour la ville de Marseille d'ailleurs, dans la liste des personnels prioritaires", a déclaré M. Payan lors d'une conférence de presse.

11h52

L'Espagne, dont les régions ont annoncé un durcissement local des mesures anti-Covid-19, continue d'exclure un confinement généralisé malgré une sévère hausse des cas à attendre dans les prochaines semaines, a annoncé jeudi le ministre de la Santé.

11h34

Le nombre de ruptures de contrats de travail envisagées, liées à une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a franchi le cap des 80.000 depuis mars et le début de la crise du Covid-19, selon des données publiées jeudi par le ministère du Travail.

En cumul entre le 1er mars 2020 et le 3 janvier, 80.379 ruptures de contrats de travail ont été envisagées dans le cadre de PSE. C'est "près de trois fois plus que sur la même période en 2019", où ce chiffre était de 29.467, précise la direction des statistiques (Dares), qui souligne que 763 PSE ont été initiés depuis mars (contre 410 sur la même période en 2019).

11h30

Les hôpitaux britanniques, confrontés à un afflux de patients atteints du nouveau coronavirus, approchent de la saturation, au point de chercher des lits disponibles dans les maisons de retraites, a averti jeudi un responsable de services hospitaliers.

"La situation s'intensifie très rapidement. Nous avons vu arriver dans les hôpitaux 5.000 nouveaux malades du Covid-19 la semaine passée, soit l'équivalent de 10 hôpitaux remplis de patients Covid," a déclaré à la BBC Chris Hopson, responsable de NHS Providers, organisation qui représente les établissements publics de soins.

"Nous arrivons à un point où les lits d'hôpitaux sont remplis", a-t-il ajouté, expliquant chercher des lits disponibles ailleurs, par exemple dans les maisons de retraites médicalisées.

10h47

L'Europe doit "faire plus" face à "une situation alarmante", en raison de la circulation dans la région d'une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus, d'abord décélée au Royaume-Uni, a appelé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la Santé.

"Ce sont les mesures de base, que nous connaissons tous, qui doivent être intensifiées pour faire baisser la transmission, soulager nos services Covid-19 et sauver des vies", a dit le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge, lors d'un point presse en ligne.

09h46

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré jeudi un nouvel état d'urgence sur Tokyo et sa grande banlieue pour un mois face à la pandémie, alors que l'archipel nippon et en particulier sa capitale enregistrent des records de contamination.

"Nous déclarons l'état d'urgence" car "il est à craindre que l'expansion rapide du nouveau coronavirus dans tout le pays ait un important impact sur les vies des habitants et sur l'économie", a déclaré M. Suga lors d'une réunion avec un panel d'experts.

09h36

Le géant de la chimie-pharmacie Bayer a annoncé jeudi un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique allemand CureVac pour soutenir ce dernier dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19, actuellement en dernière phase d'essai clinique.

Les deux entreprises "concluent un accord de collaboration et de services (...) pour soutenir CureVac dans de nombreux domaines" dont la production et la commercialisation d'un vaccin à ARN messager "pour faciliter la fourniture de plusieurs centaines de millions de doses", indique Bayer dans un communiqué sans mentionner d'engagement financier chiffré.

08h26

Le groupe suisse de transport et de logistique Kuehne+Nagel a annoncé jeudi la finalisation d'un accord avec le laboratoire américain Moderna pour la distribution de son vaccin contre le coronavirus. L'accord porte sur la distribution et le stockage des vaccins au sein du pôle pharmaceutique de Kuehne+Nagel pour les acheminer en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi que vers une partie du continent américain, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

05h25

Le gouvernement japonais s'apprêtait jeudi à déclarer un nouvel état d'urgence sur Tokyo et sa grande banlieue face à la pandémie, mais son ampleur restreinte malgré les records de contamination enregistrés dans le pays faisait craindre des résultats limités. Cet état d'urgence, bien moins restrictif que celui appliqué en avril-mai 2020 dans tout l'Archipel, devrait concerner dans un premier temps la capitale et trois régions adjacentes pour un mois. Mais au moins une région supplémentaire, celle d'Aichi (centre), prévoit de demander à rejoindre le dispositif.

04h53

La Chine a fait état jeudi de 63 nouvelles contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures - un record depuis juillet - alors que les autorités s'efforçaient d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans la région limitrophe de Pékin.

04h07

Le Mexique, quatrième pays le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, a enregistré un nouveau record quotidien de décès et de contaminations, avec 1.165 morts et plus de 13.000 cas supplémentaires, selon des données officielles.

Au total, 129.987 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans le pays, a précisé le ministère de la Santé dans un bilan quotidien.

02h49

Le président de l'Uruguay Luis Lacalle Pou a annoncé la prorogation jusqu'au 30 janvier de l'interdiction d'entrée dans le pays, une mesure visant à contenir l'augmentation de cas de Covid-19.

00h43

Une personne sur environ 100.000 a manifesté une réaction allergique grave après avoir reçu une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines, soulignant que les bénéfices de la vaccination étaient bien supérieurs aux risques potentiels.

Le chiffre a été calculé par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui ont recensé 21 cas de chocs anaphylactiques, une réaction allergique grave, sur un total de 1.893.360 injections du vaccin effectuées entre le 14 et le 23 décembre. "En moyenne, cela représente un taux de 11,1 chocs anaphylactiques par million de doses administrées", a expliqué à des journalistes Nancy Messonnier, une responsable des CDC.