DIRECT - Coronavirus : une personne sur 100.000 a fait un choc allergique au vaccin Pfizer

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination. Le Premier ministre Jean Castex prends la parole ce jeudi soir pour faire le point sur la situation sanitaire.

08h26

Le groupe suisse de transport et de logistique Kuehne+Nagel a annoncé jeudi la finalisation d'un accord avec le laboratoire américain Moderna pour la distribution de son vaccin contre le coronavirus. L'accord porte sur la distribution et le stockage des vaccins au sein du pôle pharmaceutique de Kuehne+Nagel pour les acheminer en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi que vers une partie du continent américain, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

05h25

Le gouvernement japonais s'apprêtait jeudi à déclarer un nouvel état d'urgence sur Tokyo et sa grande banlieue face à la pandémie, mais son ampleur restreinte malgré les records de contamination enregistrés dans le pays faisait craindre des résultats limités. Cet état d'urgence, bien moins restrictif que celui appliqué en avril-mai 2020 dans tout l'Archipel, devrait concerner dans un premier temps la capitale et trois régions adjacentes pour un mois. Mais au moins une région supplémentaire, celle d'Aichi (centre), prévoit de demander à rejoindre le dispositif.

04h53

La Chine a fait état jeudi de 63 nouvelles contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures - un record depuis juillet - alors que les autorités s'efforçaient d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans la région limitrophe de Pékin.

04h07

Le Mexique, quatrième pays le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, a enregistré un nouveau record quotidien de décès et de contaminations, avec 1.165 morts et plus de 13.000 cas supplémentaires, selon des données officielles.

Au total, 129.987 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans le pays, a précisé le ministère de la Santé dans un bilan quotidien.

02h49

Le président de l'Uruguay Luis Lacalle Pou a annoncé la prorogation jusqu'au 30 janvier de l'interdiction d'entrée dans le pays, une mesure visant à contenir l'augmentation de cas de Covid-19.

00h43

Une personne sur environ 100.000 a manifesté une réaction allergique grave après avoir reçu une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires américaines, soulignant que les bénéfices de la vaccination étaient bien supérieurs aux risques potentiels.

Le chiffre a été calculé par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui ont recensé 21 cas de chocs anaphylactiques, une réaction allergique grave, sur un total de 1.893.360 injections du vaccin effectuées entre le 14 et le 23 décembre. "En moyenne, cela représente un taux de 11,1 chocs anaphylactiques par million de doses administrées", a expliqué à des journalistes Nancy Messonnier, une responsable des CDC.