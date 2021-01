Invasion du Capitole : la colère et la «honte» des anciens présidents américains

La condamnation est unanime. L’ensemble des anciens présidents américains ont fait part de leur «honte» face aux violences commises mercredi au Capitole. Bill Clinton a lui accusé Donald Trump d’avoir «allumé la mèche».

Selon l’ancien dirigeant démocrate, cette «attaque sans précédent» contre les institutions américaines a été «nourrie par plus de quatre années de politique empoisonnée». Toujours dans le camp démocrate, Jimmy Carter a pointé la «une tragédie nationale», en appelant à «un dénouement pacifique».

Barack Obama a de son côté estimé que «l'Histoire se souviendra des violences aujourd'hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l'issue d'une élection, comme d'un moment de déshonneur et de honte pour notre pays». Il a poursuivi, dans un communiqué, en estimant qu’«on ne regarderait pas la vérité en face si on considérait cet événement comme une surprise totale», en appuyant sur le «crescendo violent» qui a suivi l’élection présidentielle, et le refus des républicains de «dire la vérité».

Digne d’une «république bananière» pour George W.Bush

Chez les républicains justement, l’envahissement du Capitole a également été jugé sévèrement. George W.Bush a parlé d’un acte digne d’une «république bananière». «Je suis consterné par le comportement irresponsable de certains dirigeants politiques depuis l'élection et par le manque de respect montré aujourd'hui à l'égard de nos institutions, de nos traditions et de nos forces de l'ordre», a-t-il réagi.