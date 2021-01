Vidéo : une baleine coincée dans des filets de pêche depuis deux semaines, des ONG se mobilisent

Filmée par un drone, la baleine ne cesse de plonger, tentant de s'enfuir. En vain. Ce petit rorqual est piégé depuis deux semaines, cernés par les filets de pêche à Taiji, une ville de la côte pacifique au Japon. Des ONG dédiées à la protection animale craignent qu'elle soit abattue et exigent sa libération.

Le cétacé, une baleine de Minke, se trouve dans cette position délicate depuis Noël et ne cesse de s'affaiblir selon Georgie Dolphin, le responsable du programme de bien-être animal de l'Humane Society International (HSI) en Australie. Interrogé par le Guardian, il indique que les images la montrent «de plus en plus agitée» et demande aux autorités japonaises d'«insister sur la libération immédiate de la baleine» car «le temps presse».

Ren Yabuki, militant des droits des animaux et directeur de campagne de la Life investigation Agency, soupçonne les pêcheurs locaux de vouloir la baleine morte. Selon lui, ces derniers refusent en tout cas de «retirer les filets car cela perturberait la pêche et permettrait à un grand nombre de poissons de s'échapper». Pour l'éviter, leur seule solution serait donc de tuer le cétacé, dont ils pourraient en plus vendre la viande par la suite.

Les médias japonais rapportent pourtant des tentatives de libération, rendues difficiles par la taille de l'animal, de quatre ou cinq mètres de long, et les forts courants de marée. De son côté, Ren Yabuki, qui filme la baleine régulièrement, ne fait état que d'une brève tentative de sauvetage de la part des pêcheurs.

L'agence japonaise des pêches assure avoir demandé aux autorités locales de relâcher l'animal, à condition que l'opération soit sans danger. En attendant la situation dure et l'HSI redoute que «les retards ne coûtent la vie à la baleine».

La ville de Taiji est tristement célèbre pour sa pratique de la chasse aux dauphins, notamment mise en lumière par le film «The Cove : La baie de la honte». Ren Yabuki espère ainsi que les autorités sauveront le cétacé pour ne pas aggraver cette mauvaise réputation.

«Le monde entier sait ce qu'il se passe, déclare-t-il. Laisser mourir la baleine ou la tuer ruinerait l'image de la ville. Mais s'ils tentent réellement de la libérer, ils pourront dire au monde entier qu'ils ont fait ce qu'il fallait».