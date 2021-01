Violences au Capitole : plusieurs hauts responsables de l'administration Trump ont démissionné

L'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mick Mulvaney, a annoncé jeudi démissionner de son poste actuel de diplomate, pour protester contre l'intrusion violente de partisans du président américain au Capitole la veille.

«Je ne peux pas rester, pas après hier. On ne peut pas voir ce qui s'est passé hier et vouloir en être partie prenante d'une quelconque façon», a-t-il déclaré sur la chaîne CNBC.

"I can't stay here." Mick Mulvaney, who previously served as President Donald Trump’s chief of staff, says he is resigning from his current role as special envoy to Northern Ireland following the assault on the Capitol by pro-Trump protestors. https://t.co/sG5k51cQAm pic.twitter.com/lf91Z789oo

— CNBC (@CNBC) January 7, 2021