Voici le classement des 20 compagnies aériennes les plus sûres au monde

Malgré la pandémie de coronavirus qui a lourdement affecté le transport aérien en 2020, le site web spécialisé AirlineRatings.com a dévoilé son top 20 des compagnies aériennes les plus fiables en 2021 sur un total de 385 analysées.

Ce palmarès a été établi à partir de l'étude et de l'évaluation des données relatives aux accidents et incidents graves qui ont touché les compagnies aériennes, à l'âge de leurs appareils, aux audits des instances dirigeantes de l'aviation et de l'industrie, aux audits gouvernementaux, aux initiatives de sécurité de pointe prises par les flottes aériennes comme celles par exemple prises pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19.

«Notre classement des 20 compagnies aériennes les plus sûres en 2021 est toujours à la pointe de l'innovation en matière de sécurité, de l'excellence opérationnelle et de l'acquisition de nouveaux avions plus avancés comme l'Airbus A350 et le Boeing 787», indique Geoffrey Thomas, le rédacteur en chef d'AirlineRatings.

Ce classement de la sécurité aérienne est dominé par les flottes aériennes australiennes, américaines et celles des pays du Golfe. Pour la deuxième année consécutive, la compagnie australienne Qantas arrive en tête. Première flotte européenne du palmarès, British Airways pointe à la dixième place. Découvrez ci-dessous l'ensemble du classement des meilleures compagnies aériennes en matière de sécurité.

QANTAS

[© Peter PARKS/AFP]

QATAR AIRWAYS

[© Odd ANDERSEN/AFP]

AIR NEW ZEALAND

[© Daniel SLIM/AFP]

SINGAPORE AIRLINES

[© Roslan RAHMAN/AFP]

EMIRATES AIRLINES

[© AFP]

EVA AIR

[© Daniel SLIM/AFP]

ETIHAD AIRWAYS

[© INA FASSBENDER/AFP]

ALASKA AIRLINES

[© Bruce BENNETT/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP]

CATHAY PACIFIC AIRWAYS

[© Anthony WALLACE/AFP]

BRITISH AIRWAYS

[© Ben STANSALL/AFP]

VIRGIN AUSTRALIA/VIRGIN ATLANTIC

[© Saeed KHAN/AFP]

HAWAIIAN AIRLINES

[© 2021 HAWAIIAN AIRLINES]

SOUTHWEST AIRLINES

[© Justin SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP]

DELTA AIR LINES

[© Daniel SLIM/AFP]

AMERICAN AIRLINES

[© Joe RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP]

SAS SCANDINAVIAN AIRLINES

[© Johan NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP]

FINNAIR

[© Fabrice COFFRINI/AFP]

LUFTHANSA

[© Daniel ROLAND/AFP]

KLM

[© Pascal PAVANI/AFP]

UNITED AIRLINES

[© Daniel SLIM/AFP]

Le site web AirLineRatings a aussi publié un classement des dix compagnies aériennes low cost les plus sûres qui sont, par ordre alphabétique, Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, JetBlue, Ryanair, VietJet, WestJet et Wizz Air.