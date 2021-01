DIRECT - Coronavirus : le couvre-feu avancé à 18h dans le Bas-Rhin

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par le lent démarrage de la campagne de vaccination.

La Suède, qui a mené une stratégie moins stricte qu'ailleurs contre le Covid-19, a voté vendredi à une large majorité une loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs contre l'épidémie, permettant notamment de fermer restaurants et commerces pour la première fois.

Trois médecins généralistes sur quatre seraient a priori prêts à se faire vacciner contre le Covid-19 ainsi qu'à recommander le vaccin à leurs patients, selon une étude publiée vendredi par la Drees, le service statistique des ministères sociaux. Interrogés pour savoir s'ils accepteraient de se faire vacciner si un vaccin était disponible, 47% ont répondu "oui certainement", 29% "oui probablement", 6% "non probablement pas", 5% "non certainement pas" et 14% ne se sont pas prononcés.

Le couvre-feu en vigueur va être avancé à partir de dimanche à 18H00 dans le Bas-Rhin où la situation sanitaire s'est encore dégradée dernièrement, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture. La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a annoncé cette mesure vendredi matin aux représentants des maires du département, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture.

Les professionnels du secteur des concerts mènent des études scientifiques pour tenter d'évaluer l'importance de la contamination au Covid-19 durant ces spectacles, dans l'optique d'une éventuelle réouverture, a indiqué vendredi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

La Chine a placé en quarantaine deux villes situées au sud de Pékin dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois dans le pays où le nouveau coronavirus est apparu il y a un an. Au total, 18 millions d'habitants des vastes communes de Shijiazhuang et de Xingtai, qui comptent d'importantes zones rurales, se sont vu interdire de quitter les lieux sauf raison impérative, à la suite de l'apparition d'une poignée de cas ces derniers jours. Les écoles sont fermées ainsi que les moyens de communication (autoroutes, aéroport, trains, autocars longue distance) dans ces deux villes du Hebei, la province qui entoure Pékin.

L'Union européenne a conclu un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, doublant ainsi la quantité déjà commandée, a annoncé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse.

Bruxelles prévoit une commande ferme de 200 millions de doses supplémentaires du vaccin mis au point par l'alliance de l'Américain Pfizer et de l'Allemand BioNTech, avec une option pour 100 millions de plus, précise un communiqué de la Commission. Cela permettrait à l'UE d'acquérir jusqu'à 600 millions de doses de ce vaccin autorisé depuis le 21 décembre.

Quelque 2,6 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 seront livrées en France d'ici fin janvier, a assuré sur Europe 1 la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

La première contamination du cluster détecté près de Rennes dans un centre gériatrique ne correspond pas au variant britannique du coronavirus, a annoncé l'Agence régionale de Santé (ARS) Bretagne dans un communiqué de presse.

Concernant la première contamination, celle d'une professionnelle de santé, l'ARS Bretagne "a été destinataire des résultats du séquençage transmis hier soir par le centre national de recherche de l'Institut Pasteur (...) Ces résultats indiquent formellement que cette souche ne correspond pas au variant britannique +VOC 202012/1+", précise l'institution. Neuf personnes au total présentent une forme variante du virus.

La ville australienne de Brisbane a décrété un confinement immédiat de trois jours de sa population, après qu'un employé d'un hôtel accueillant des personnes placées en quarantaine a contracté la souche très infectieuse du Covid-19 découverte au Royaume-Uni. A partir de vendredi soir, plus de deux millions d'habitants du Grand Brisbane doivent rester à la maison, ont déclaré les autorités.

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi un nouveau record de décès sur 24 heures, en atteignant quasiment la barre des 4.000 morts quotidiens, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins qui font référence. Dans le même temps, le pays a enregistré plus de 265.000 nouvelles contaminations, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

Tous les voyageurs arrivant en Angleterre, y compris ceux qui y résident, devront dès la semaine prochaine présenter un test négatif au nouveau coronavirus effectué dans les 72 heures avant leur départ, a annoncé vendredi le gouvernement britannique. Même en cas de test négatif, les personnes en provenance de pays "à haut risque" visés par les mesures de quarantaine devront continuer à s'isoler durant dix jours, a précisé le gouvernement dans un communiqué.