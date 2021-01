DIRECT - Invasion du Capitole : décès d'un policier blessé lors des violences

Les Etats-Unis sont toujours sont le choc après l'intrusion violente dans le Capitole de partisans de Donald Trump, qui contestent l'élection de Joe Biden.

06h22

Un policier a succombé à des blessures reçues lors d'affrontements avec des partisans du président Donald Trump lors de leur intrusion au Capitole. L'agent Brian Sicknick "était déployé sur les affrontements au Capitole mercredi 6 janvier 2021 et a été blessé lors de contacts physiques avec les protestataires", a indiqué la police du Capitole dans un communiqué. "Il est retourné à ses quartiers et s'est effondré. Il a été emmené à l'hôpital local où il a succombé à ses blessures" jeudi soir, selon le communiqué.

03h17

La ministre américaine de l'Education, Betsy Devos, est devenue jeudi la deuxième membre du cabinet de Donald Trump à annoncer sa démission, après l'assaut de partisans du président contre le Capitole. "Il est indéniable que votre rhétorique a eu un impact sur la situation, et c'est un point de bascule pour moi", accuse la ministre dans une lettre adressée à Donald Trump, dont plusieurs médias américains ont obtenu la copie.

01h21

Donald Trump, accusé par Joe Biden d'avoir miné la démocratie, a lancé un rare appel à la "réconciliation", condamnant "une attaque odieuse" sur le Capitole dans une vidéo publiée sur Twitter.

Dans cette vidéo qui marque un changement net de ton, le président républicain s'est dit "scandalisé par la violence" déployée par quelques centaines de ses sympathisants, qui ont envahi le siège du Congrès mercredi. "Nous venons de vivre une élection intense et les émotions sont fortes", mais "il faut se calmer", a-t-il ajouté, alors que pendant deux mois il n'a cessé de souffler sur les braises de la division en brandissant des théories du complot.

A aucun moment, dans ce message, il n'évoque une quelconque responsabilité dans les violences de la veille. "Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans accrocs", a-t-il encore assuré dans ce message très proche d'un discours de concession, même s'il ne reconnaît pas explicitement sa défaite.

01h05

Le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a présenté sa démission au lendemain de l'assaut de milliers de partisans du président Donald Trump contre le Congrès. "Il démissionne, à compter du 16 janvier", a précisé cette source ayant requis l'anonymat. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait demandé quelques heures plus tôt la démission de M. Sund, dont les services ont été vertement critiqués pour leur manque de préparation.

00h00

La porte-parole de la Maison Blanche a affirmé que le président américain Donald Trump et son gouvernement condamnaient "de manière aussi ferme que possible" les violences qui ont eu lieu au Capitole mercredi. "Je veux être claire: les violences dont nous avons été témoins hier au Capitole étaient effroyables, répréhensibles et contraires aux valeurs américaines", a déclaré Kayleigh McEnany lors d'une allocution extrêmement brève.