Londres : 1 habitant sur 30 a le Covid-19

Un possible effet du nouveau variant. Alors que l'épidémie flambe en Angleterre, 1 Londonien sur 30 est malade du coronavirus à l'heure actuelle, a alerté ce vendredi 8 janvier le maire de la capitale, Sadiq Khan.

«La situation à Londres est maintenant critique, avec une propagation du virus hors de contrôle», a fait savoir l'élu. Et pour cause, le nombre de contaminations dépasse les 1.000 nouveaux cas par 100.000 habitants dans la ville, selon un communiqué du maire.

Si on fait le calcul, l'aire urbaine de Londres comptant près de 9 millions d'habitants, cela représenterait environ 300.000 malades. Cette semaine, le Bureau national des statistiques anglais avait estimé que plus de 1,12 million de personnes étaient infectées par le virus dans tout le pays, soit un habitant sur 50.

Les hôpitaux bientôt «submergés» ?

Redoutant la «submersion» des hôpitaux londoniens, Sadiq Khan a donc été contraint de déclarer ce vendredi l'état d'«incident majeur». Ce dispositif est censé permettre de mettre en place une réponse coordonnée et urgente des services publics de la ville. Plus de 7.000 malades du coronavirus sont actuellement hospitalisées à Londres, soit un tiers de plus qu'au pic de la première vague.

Cette terrible dégradation de la situation sanitaire peut être reliée à plusieurs facteurs. L'émergence d'un nouveau variant du virus, qui serait de 40 à 70 % plus contagieux, pourrait être l'une des explications principales. Le déconfinement massif du pays début décembre, avec la réouverture des pubs et des restaurants, pourrait aussi avoir largement contribué à la reprise de l'épidémie.

Très durement touchée par l'épidémie, qui a causé 68.000 morts dans le pays (contre 66.000 en France), l'Angleterre s'est totalement reconfinée mercredi. Pour tenter d'y remédier, une campagne de vaccination très vigoureuse a été lancée.

Dans l'Hexagone, si les chiffres ne sont pas — encore ? –si mauvais, l'inquiétude est également très forte. D'autant que deux clusters du nouveau variant britannique ont été détectés ce jeudi, en Bretagne et en Ile-de-France. Dix nouveaux départements devraient voir leur couvre-feu avancé à 18h.