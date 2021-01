Un cycliste banni à vie pour dopage ne veut pas se faire vacciner contre le coronavirus

Une étrange conception de la santé. Dans un message qui fait polémique, Riccardo Ricco, coureur cycliste italien suspendu à vie des compétitions pour dopage, a dit ne pas vouloir recevoir un vaccin contre le coronavirus.

L'Italien de 37 ans a pris position dans un message publié sur sa page Facebook mercredi 6 janvier. S'il a depuis retiré sa publication critiquée, des internautes ont eu le temps de faire des captures d'écran et donc de remettre le texte sur les réseaux sociaux :

Riccardo Ricco is apparently anti-vaxxer who is scared of what these substances will do to his body.





Priceless. Bless him pic.twitter.com/Ip4wYVJUlP

— José Been (@TourDeJose) January 7, 2021