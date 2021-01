Un cambrioleur appelle la police par mégarde en s'asseyant sur son téléphone

Au début de ce mois de janvier, des officiers de police britanniques suspendus à leur téléphone ont eu la surprise d'assister à un cambriolage en cours. Ils avaient été appelés par les voleurs en personne, qui avaient involontairement composé leur numéro pendant leur casse.

La prouesse de ces cambrioleurs à la discrétion discutable a été rapportée sur Twitter par un policier du Staffordshire (centre) particulièrement amusé par cette affaire.

«Je crois que nous avons arrêté les cambrioleurs les plus malchanceux du monde : pendant le cambriolage, l'un des cambrioleurs en train de cambrioler s'est accidentellement assis sur son téléphone et a composé le 999 [le numéro d'urgence au Royaume-Uni]. Nous avons reçu un appel détaillant toutes leurs frasques, jusqu'à entendre nos patrouilles venant les arrêter», ironise l'officier.

I think we have just arrested the world's unluckiest burglars:





Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021