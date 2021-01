DIRECT - Coronavirus : l'Allemagne dépasse les 40.000 morts, le pire reste à venir selon Angela Merkel

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par le lent démarrage de la campagne de vaccination.

10H34

Le nombre total de décès provoqués par le coronavirus en Allemagne a franchi dimanche le seuil des 40.000, a annoncé l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), et la chancelière Angela Merkel a prévenu que les prochaines semaines seront «la phase la plus dure de la pandémie». L'Allemagne a enregistré 465 décès de la maladie Covid-19 ces dernières 24 heures, portant le total depuis le début de la pandémie à 40.343, a précisé l'institut.

Plus de 1,9 million de personnes ont été contaminées jusqu'à présent, avec près de 17.000 nouveaux cas comptabilisés depuis samedi.

Dans son message vidéo hebdomadaire samedi, la chancelière Angela Merkel a prévenu que le plein impact de l'intensification des contacts sociaux durant les périodes de Noël et du Nouvel an ne se voyait pas encore dans les statistiques. Elle a averti les Allemands que les semaines à venir constitueraient «la phase la plus dure de la pandémie» à ce jour avec nombre de médecins et personnels médicaux travaillant au maximum de leurs capacités.

08H03

La Belgique a franchi dimanche le cap des 20.000 décès liés au nouveau coronavirus, dont plus de la moitié concernent des résidents de maisons de retraite, ont annoncé les autorités sanitaires.

Ce pays de 11,5 millions d'habitants recensait 662.694 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020, et 20.038 décès (contre 19.992 samedi), selon les chiffres publiés par l'institut de santé publique Sciensano.

4H36

Un couvre-feu nocturne est entré en vigueur samedi en début de soirée au Québec afin d'enrayer la seconde vague de coronavirus, une mesure inédite au Canada à l'échelle d'une province depuis l'épidémie de grippe espagnole il y a un siècle. A Montréal, quelques passants et plusieurs voitures continuaient de circuler en centre-ville peu après l'entrée en vigueur du couvre-feu à 20h00 locales (01h00 GMT dimanche), alors que des voitures de police patrouillaient et procédaient à des contrôles aléatoires.

Le Vieux-Port et le Vieux-Montréal, des lieux touristiques habituellement prisés du centre-ville, étaient pour leur part déserts, selon des journalistes de l'AFP. De rares promeneurs sortaient leur chien, l'une des rares exceptions autorisées par les autorités. «Malgré quelques incidents, nous remarquons une excellente collaboration de la population dans le respect du couvre-feu», a tweeté la Sûreté du Québec.