Le Pakistan plongé dans le noir après une panne d'électricité géante

Dans la soirée du samedi 9 janvier, une gigantesque coupure de courant a plongé dans l'obscurité les grandes métropoles du Pakistan ainsi qu'Islamabad, la capitale.

L'électricité a été rétablie peu à peu, dimanche, dans les principales villes pakistanaises comme Islamabad, Lahore ou Karachi. Le Pakistan fait face depuis plusieurs années à une crise énergétique patente liée à un système de distribution complexe et vétuste qui explique la fréquence des coupures de courant. Une grande partie des 210 millions d'habitants que compte le pays, est privé quotidiennement de courant électrique pendant plusieurs heures.

Lors d'une conférence de presse donnée ce matin, le ministre de l'Energie, Ayub Khan a indiqué que cette panne est dûe à un «dysfonctionnement technique», survenu samedi à 23H41, heure locale, dans le Sud du pays, qui a entraîné une réaction en chaîne en touchant de nombreuses centrales électriques.

Il a ajouté que le courant a été partiellement rétabli dans la matinée dans la presque totalité du Pendjab, province la plus peuplée du Pakistan, ainsi qu'à Karachi, capitale économique mais aussi à Islamabad, la capitale politique et à Lahore, deuxième plus grande ville du pays.

La compagnie nationale qui gère la distribution de l'électricité (NTDC) a indiqué qu'un comité serait désigné pour enquêter sur les causes de cette panne.

L'une des pires pannes dans l'histoire du Pakistan est survenue en 2015, lorsque 80 % du pays dont les grands centres urbains avait alors été plongé dans le noir par une coupure d'électricité provoquée, selon le gouvernement, par une attaque de séparatistes baloutches contre une ligne à haute tension située dans la province du Baloutchistan, au Sud-Ouest du pays. Cette panne avait même affecté l'un des aéroports internationaux du pays.