DIRECT - Coronavirus : 3.582 nouveaux cas et 310 morts recensés en 24 heures

Après Le Havre et Charleville-Mézières, une vaste campagne de dépistage du Covid-19 commence lundi, et jusqu’au 16 janvier, à Roubaix. Le gouvernement consulte tous azimuts et n’exclut pas un nouveau tour de vis pouvant mener à un troisième confinement. Jean Castex doit s'exprimer jeudi. Suivez en direct l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

21h41

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalis√©s a continu√© de grimper lundi en France, √† pr√®s de 29.000, et 310 personnes sont mortes de cette maladie sur les derni√®res 24 heures, selon les chiffres de Sant√© publique France publi√©s lundi soir. Les h√īpitaux accueillaient 24.812 patients atteints par le nouveau coronavirus (contre 24.526 dimanche et 24.962 le 4 janvier), dont 1.289 personnes arriv√©es en 24 heures.

Quelque 3.582 cas confirmés du Covid-19 ont été enregistrés, contre près de 16.000 cas dimanche, les chiffres de début de semaine marquant toujours un creux car moins de tests sont réalisés le week-end.

Après plusieurs jours de baisse, le nombre d'hospitalisations repart en hausse, pour le 2e jour consécutif. Les cas les plus graves (en réanimation) étaient au nombre de 2.666 (dont 208 placés dans ces services en 24 heures), contre 2.620 dimanche. 310 personnes sont décédées du Covid-19 en 24 heures, portant le total des décès dus à l'épidémie à 67.750, selon le dernier chiffre actualisé par Santé publique France. La semaine dernière, le nombre de décès quotidiens a oscillé entre 150 et 380.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 parmi les personnes testées, était en léger repli, à 6,4%, contre 6,5% dimanche (mais 5,2% il y a sept jours). 

21h28

Face aux accusations de lenteur dans la vaccination anti-Covid, New York a assoupli ses critères d'éligibilité au vaccin et ouvert lundi ses premiers grands centres de vaccination, malgré des doses en nombre encore insuffisants.

Lundi, des dizaines de personnes attendaient leur tour dans un centre de vaccination du Bronx, l'un des trois premiers à accueillir, sur rendez-vous, les personnes de 75 ans et plus, mais aussi enseignants, policiers, employés des transports, employés des prisons... Jusqu'à la semaine dernière, la vaccination - gratuite - était réservée au personnel de santé et aux employés des maisons de retraite, et des amendes menaçaient tout soignant qui enfreindrait cette règle.

Mais de nombreuses doses restaient inutilisées, voire périmaient, et le maire de New York Bill de Blasio avait plaidé auprès du gouverneur de l'Etat de New York pour un assouplissement des critères. Il a obtenu gain de cause vendredi.

21h26

Une élue américaine a annoncé lundi avoir été testée positive au Covid-19 après s'être réfugiée lors de l'intrusion violente de partisans de Donald Trump au Capitole, avec d'autres parlementaires ayant refusé de porter un masque.

"J'ai √©t√© test√©e positive au Covid-19 et je me repose chez moi pour l'instant", a indiqu√© cette √©lue du New Jersey √† la Chambre des repr√©sentants, Bonnie Watson Coleman, dans un communiqu√©. "Bien que j'aie des sympt√īmes l√©gers correspondant √† ceux d'un rhume, le moral est bon et continuerai √† travailler pour mes √©lecteurs", a ajout√© la d√©mocrate de 75 ans.

20h30

Un juge argentin a obligé une clinique privée de Buenos Aires à administrer à un patient atteint du Covid-19 un traitement à base de dioxyde de chlore, à la demande de sa famille, une décision décriée par la communauté médicale.

L'utilisation de dioxyde de chlore pour traiter le Covid-19 n'est pas autorisée par l'Administration nationale des médicaments, aliments et technologie médicale (Anmat) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a régulièrement mis en garde contre ce produit, souvent présenté sur internet et les réseaux sociaux comme un "remède miracle".

Le juge civil Javier Pico Terreno a r√©pondu favorablement √† une requ√™te d√©pos√©e par le beau-fils du patient et contraint l'h√īpital Otamendi y Miroli √† administrer le traitement prescrit par le neurochirurgien particulier du malade, qui se trouve dans un √©tat grave.

20h12

Le Liban a décidé lundi d'imposer à partir de jeudi un couvre-feu total pendant onze jours et de limiter les vols en provenance de pays à hauts risques, pour tenter d'endiguer la propagation en flèche du nouveau coronavirus.

"Il est interdit de sortir dans la rue et sur les routes entre 5 heures du matin le jeudi 14 janvier 2021 et 5 heures du matin le lundi 25 janvier", selon un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de la défense.

Les Libanais ne pourront donc pas sortir de chez eux pendant cette période, même pas pour faire des courses alimentaires, faire de l'exercice ou promener leur animal domestique. Quelques exceptions sont prévues pour le personnel de santé, les journalistes, des employés du secteur alimentaire et d'autres travailleurs jugés essentiels.

19h57

Le pr√©sident √©lu Joe Biden a re√ßu lundi en direct √† la t√©l√©vision la deuxi√®me dose du vaccin contre le Covid-19 dans un h√īpital du Delaware. "Ma priorit√© num√©ro un est de faire en sorte que le vaccin soit (inject√©) dans les bras des gens, aussi rapidement que possible", a d√©clar√© le futur pr√©sident d√©mocrate.

19h25

Les députés sénégalais ont adopté lundi une loi autorisant le président de la République à instaurer un couvre-feu sans décréter l'état d'urgence et sans devoir soumettre sa décision à l'Assemblée nationale, une procédure jugée trop lourde en cas de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle.

Le nouveau texte, critiqué par des associations de défense des droits humains et l'opposition, a été voté lors d'une séance de l'Assemblée nationale tenue à huis clos en raison des restrictions liées au coronavirus, alors que le Sénégal fait face depuis décembre à une deuxième vague de contaminations.

Jusqu'à présent, le chef de l'Etat ne pouvait pas décréter de couvre-feu sans avoir auparavant instauré l'état d'urgence. Il était en outre obligé de passer par l'Assemblée nationale au bout de 12 jours pour prolonger cet état d'urgence.

19h18

L'immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte cette année, bien que des vaccins aient commencé à être distribués dans de nombreux pays, a mis en garde lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous n'allons pas atteindre (...) l'immunit√© collective en 2021", a lanc√© la responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan lors d'un briefing √† Gen√®ve, soulignant l'importance de continuer √† appliquer les mesures de protection comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque pour contr√īler la pand√©mie.

19h11

Sur les huit cas du variant anglais du nouveau coronavirus évoqués par les autorités à Marseille, six relèvent de cette mutation "à 100%", et les deux derniers, dont les résultats n'étaient "pas totalement clairs", vont être de nouveau testés, a annoncé l'ARS lundi.

Selon une déclaration de la porte-parole de l'ARS Paca à l'AFP, les résultats des nouveaux séquençages demandés sur ces deux échantillons devraient être connus mardi. Après qu'une première personne a été testée positive au nouveau variant anglais, la semaine dernière, à Marseille, dans l'entourage d'une famille française vivant à Londres et désormais repartie en Angleterre, 23 autres personnes avaient été testées positives au Covid-19 parmi les cas contacts de ce "patient zéro".

18h22

Six restaurateurs ont été déboutés lundi par le tribunal de commerce de Bordeaux face à leur assureur Axa, auxquels ils demandaient d'indemniser des pertes d'exploitation pour fermetures liées au confinement et à l'épidémie de Covid, a-t-on appris de sources concordantes.

Dans les jugements, dont l'AFP a eu copie, le tribunal estime que les contrats concernés excluent la protection financière des pertes d'exploitation "lorsqu'à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement (...) fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de d'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique".

14H36

La société allemande de biotechnologie BioNTech a estimé lundi être en mesure de produire "2 milliards de doses" du vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin 2021, nettement plus que le précédent objectif portant sur 1,3 milliard de doses.

La PME allemande, associée au géant américain Pfizer, est parvenue à cette nouvelle estimation en tenant compte du "nouveau standard" permettant d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5, selon un document mis en ligne sur son site internet.

BioNTech compte également sur "l'expansion de ses installations actuelles", dont la mise en route, attendue fin février, d'un autre site de production européen, à Marbourg en Allemagne. Cette nouvelle usine, qualifiée de "point d'inflexion majeur" par l'entreprise, va permettre d'ajouter "jusqu'à 750 millions de doses" à la capacité annuelle de production.

12h53

La Russie a affirmé que 1,5 million de personnes dans le monde se sont fait administrer son vaccin contre le coronavirus Spoutnik V, fortement mis en avant par le Kremlin qui en a fait un instrument d'influence géopolitique.

12h21

Deux cas du variant britannique du coronavirus ont été confirmés à Lille dimanche par un recours au séquençage, a annoncé l'ARS des Hauts-de-France lundi lors du lancement de la campagne de tests organisée à Roubaix, dont l'un des objectifs est de faire le point sur la présence de ce variant.

Ces deux cas, qui datent de la fin du mois de d√©cembre, se situent "sur Lille, dans le milieu professionnel m√©dical", et sont "clos sur le plan du suivi √©pid√©miologique", a expliqu√© devant la presse le Directeur g√©n√©ral de l'Agence r√©gionale de Sant√© (ARS) des Hauts-de-France Beno√ģt Vallet.

8h22

Les Etats fédérés de Micronésie, nation insulaire du Pacifique qui restait un des derniers pays au monde épargnés par le Covid-19, a fait état lundi d'un premier cas de contamination.

Le président David Panuelo a concédé que cette nouvelle était "alarmante" pour l'archipel de 100.000 habitants, tout en affirmant que la personne contaminée était sous étroite surveillance.

6H47

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus, attendue en Chine la semaine dernière, entamera finalement sa mission ce jeudi, a annoncé lundi le ministère chinois de la Santé.

Cette visite est ultra-sensible pour Pékin, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a fait plus de 1,9 million de morts dans le monde. Initialement prévue la semaine dernière, elle avait été annulée à la dernière minute faute de toutes les autorisations nécessaires pour l'équipe.

6h32

Plus de 50.000 doses du vaccin¬†Moderna¬†contre le Covid-19, qui vient d'√™tre autoris√© en Europe, seront livr√©es lundi pour √™tre achemin√©es dans le Grand Est, en Auvergne-Rh√īne-Alpes et en Paca afin d'√™tre utilis√©es dans la semaine, a annonc√© dimanche le minist√®re de la Sant√©.

L'autorisation de ce 2e vaccin, après celui de BioNTech/Pfizer, "ouvre la voie à une première livraison de doses dès ce lundi, pour un volume de 5.160 flacons contenant chacun 10 doses de vaccin, qui s'ajoute aux livraisons hebdomadaires du vaccin Pfizer", a précisé le ministère dans un communiqué.

6h07

Roubaix¬†va √™tre jusqu'au 16 janvier le th√©√Ętre d'une campagne de tests pendant laquelle six centres de d√©pistage gratuits et sans ordonnance seront mis √† disposition de la population.¬†Objectif principal¬†: identifier la pr√©sence √©ventuelle du variant britannique du coronavirus, l'une des principales sources d'inqui√©tude en ce d√©but d'ann√©e.

5h51

La situation virale est "inqui√©tante" √†¬†Marseille, a jug√© dimanche Beno√ģt Payan, le maire PS de la ville, o√Ļ au moins huit cas li√©s au variant anglais du virus √† l'origine de la maladie ont √©t√© identifi√©s au sein d'un cluster familial.

"Il y a une r√©alit√© virale √†¬†Marseille¬†qui est inqui√©tante", a d√©clar√© M. Payan, qui s'exprimait lors d'un point de presse depuis une caserne des marins-pompiers de la ville , un peu moins de trois heures avant la mise en oeuvre du couvre-feu, qui, dans l'ensemble les Bouches-du-Rh√īne et dans 7 autres d√©partements, a √©t√© avanc√© √† 18H00, contre 20H00 auparavant.

Les marins pompiers de Marseille, qui ont adopté depuis des mois une stratégie prédictive de surveillance des eaux usées, ont confirmé observer "une circulation plus forte du virus" depuis quelques jours.