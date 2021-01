DIRECT - Coronavirus : BioNTech estime pouvoir fabriquer 2 milliards de doses de vaccins en 2021

Après Le Havre et Charleville-Mézières, une vaste campagne de dépistage du Covid-19 commence lundi, et jusqu’au 16 janvier, à Roubaix. Le gouvernement consulte tous azimuts et n’exclut pas un nouveau tour de vis pouvant mener à un troisième confinement. Jean Castex doit s'exprimer jeudi. Suivez en direct l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

14H36

La société allemande de biotechnologie BioNTech a estimé lundi être en mesure de produire «2 milliards de doses» du vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin 2021, nettement plus que le précédent objectif portant sur 1,3 milliard de doses.

La PME allemande, associée au géant américain Pfizer, est parvenue à cette nouvelle estimation en tenant compte du «nouveau standard» permettant d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5, selon un document mis en ligne sur son site internet. BioNTech compte également sur «l'expansion de ses installations actuelles», dont la mise en route, attendue en février, d'un autre site de production européen, à Marbourg en Allemagne.

12h53

La Russie a affirmé que 1,5 million de personnes dans le monde se sont fait administrer son vaccin contre le coronavirus Spoutnik V, fortement mis en avant par le Kremlin qui en a fait un instrument d'influence géopolitique.

12h21

Deux cas du variant britannique du coronavirus ont été confirmés à Lille dimanche par un recours au séquençage, a annoncé l'ARS des Hauts-de-France lundi lors du lancement de la campagne de tests organisée à Roubaix, dont l'un des objectifs est de faire le point sur la présence de ce variant.

Ces deux cas, qui datent de la fin du mois de décembre, se situent "sur Lille, dans le milieu professionnel médical", et sont "clos sur le plan du suivi épidémiologique", a expliqué devant la presse le Directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France Benoît Vallet.

8h22

Les Etats fédérés de Micronésie, nation insulaire du Pacifique qui restait un des derniers pays au monde épargnés par le Covid-19, a fait état lundi d'un premier cas de contamination.

Le président David Panuelo a concédé que cette nouvelle était "alarmante" pour l'archipel de 100.000 habitants, tout en affirmant que la personne contaminée était sous étroite surveillance.

6H47

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus, attendue en Chine la semaine dernière, entamera finalement sa mission ce jeudi, a annoncé lundi le ministère chinois de la Santé.

Cette visite est ultra-sensible pour Pékin, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a fait plus de 1,9 million de morts dans le monde. Initialement prévue la semaine dernière, elle avait été annulée à la dernière minute faute de toutes les autorisations nécessaires pour l'équipe.

6h32

Plus de 50.000 doses du vaccin Moderna contre le Covid-19, qui vient d'être autorisé en Europe, seront livrées lundi pour être acheminées dans le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Paca afin d'être utilisées dans la semaine, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

L'autorisation de ce 2e vaccin, après celui de BioNTech/Pfizer, "ouvre la voie à une première livraison de doses dès ce lundi, pour un volume de 5.160 flacons contenant chacun 10 doses de vaccin, qui s'ajoute aux livraisons hebdomadaires du vaccin Pfizer", a précisé le ministère dans un communiqué.

6h07

Roubaix va être jusqu'au 16 janvier le théâtre d'une campagne de tests pendant laquelle six centres de dépistage gratuits et sans ordonnance seront mis à disposition de la population. Objectif principal : identifier la présence éventuelle du variant britannique du coronavirus, l'une des principales sources d'inquiétude en ce début d'année.

5h51

La situation virale est "inquiétante" à  Marseille, a jugé dimanche Benoît Payan, le maire PS de la ville, où au moins huit cas liés au variant anglais du virus à l'origine de la maladie ont été identifiés au sein d'un cluster familial.

"Il y a une réalité virale à  Marseille qui est inquiétante", a déclaré M. Payan, qui s'exprimait lors d'un point de presse depuis une caserne des marins-pompiers de la ville , un peu moins de trois heures avant la mise en oeuvre du couvre-feu, qui, dans l'ensemble les Bouches-du-Rhône et dans 7 autres départements, a été avancé à 18H00, contre 20H00 auparavant.

Les marins pompiers de Marseille, qui ont adopté depuis des mois une stratégie prédictive de surveillance des eaux usées, ont confirmé observer "une circulation plus forte du virus" depuis quelques jours.

