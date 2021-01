Japon : Des pêcheurs tuent une baleine piégée depuis 19 jours en la noyant

Une jeune baleine de Minke, piégée depuis la veille de Noël, le 24 décembre dernier, dans des filets au large du port de Taiji (région de Wakayama dans l'ouest du Japon), a été noyée ce lundi matin par des pêcheurs.

«C'est une très mauvaise façon pour un animal de mourir et je tremble de tristesse à ce que j'ai vu ce matin», a confié au Telegraph Ren Yabuki, directeur de l'association de protection animale Life Investigation Agency.

L’affaire était suivie de près par des ONG de défense des animaux. Pendant plusieurs jours, l'animal a tenté de plonger pour se sortir du piège. En vain. Ren Yabuki a pu assister à la mise à mort du petit rorqual.

D’après lui, deux bateaux de pêche se sont rapprochés lundi matin de la baleine, affaiblie par le manque de nourriture. «Deux navires ont œuvré ensemble pour mettre une corde autour de sa nageoire et ainsi forcer sa tête à rester sous l’eau, a-t-il confié au Telegraph. Ils l’ont gardé à côté du bateau et il a fallu environ 20 minutes pour que la baleine se noie».

Taiji: LIA reports that the dolphin hunting boats have left the harbor. There are also 2 boats near the minke whale, and it is possible that they may have killed it. We will share more info as soon as it is available. Nov. 11, 2021 7:00 AM



Coverage: #LifeInvestigationAgency (LIA) pic.twitter.com/tLhowxlvve

— Dolphin Project (@Dolphin_Project) January 10, 2021