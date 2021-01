Le médecin du Pape François est décédé des suites du Covid-19

Fabrizio Soccorsi, médecin personnel du pape François, est décédé suite à des complications liées au Covid-19, a annoncé le Vatican samedi 9 janvier.

Il avait été hospitalisé pour «un problème oncologique» à l’hôpital Gemelli de Rome, mais son décès est lié au coronavirus, a indiqué Vatican News. Fabrizio Soccorsi était âgé de 78 ans, et avait été choisi par le pape François en 2015 pour devenir son médecin personnel.

Fabrizio Soccorsi était diplômé de médecin et de chirurgie, et était à la fois praticien et enseignant en médecine. Il a notamment travaillé à l’hôpital San Camillo Forlanini à Rome, dans le département d’hépatologie. Il a aussi occupé la chaire de médecine clinique à la faculté de médecine de l’université La Sapienza.

En tant que médecin personnel du pape, Fabrizio Soccorsi accompagnait le souverain pontife dans tous ses déplacements internationaux.

Le Vatican prend la pandémie de Covid-19 très au sérieux, le pape a annoncé se faire vacciner dès la semaine prochaine. Il a notamment dénoncé, lors d’une interview pour la chaine italienne Canale 5, le «négationnisme suicidaire» des personnes contre la vaccination, et a ainsi appelé tous les individus à se faire vacciner.