Vidéo : une 4L dépasse un SUV dans la neige en Espagne

L'Espagne a été frappée ce week-end par une tempête de neige historique, plongeant une grande partie du pays, dont la capitale Madrid, sous une épaisse couche blanche. De quoi offrir quelques images insolites, comme ce duel David contre Goliath version motorisée.

Sur cette vidéo, publiée sur Twitter, un véhicule SUV - que l'on pourrait penser à l'aise sur la neige - apparaît en grande difficulté pour monter une rue enneigée, en pente. Il fait du surplace, tandis que derrière lui, une vieille Renault 4L blanche le rattrape, lentement mais sûrement, avant de le dépasser sur la droite. La petite voiture, fabriquée par la marque française entre 1961 et 1992, prend ensuite un virage à droite, laissant le SUV en pleine galère.

¿Quién dijo que el @renault_esp "4 Latas" no es buen coche?



Me ha llegado este vídeo y le he puesto su "sintonía" pic.twitter.com/qd70uC1EZw — El_Ne¥ra™ (@El_Neyra) January 9, 2021

La séquence a été vue plus d'un demi-million de fois sur Twitter, et a été partagée 5.000 fois et «likée» 17.000 fois. Une publicité inattendue pour Renault, dont le compte officiel espagnol a été cité dans le tweet.

Des chutes de neige historiques, jamais vues depuis près de 50 ans, se sont abattues samedi sur l'Espagne, paralysant une large partie du pays, dont Madrid, et faisant trois morts. Cette tempête, baptisée Filomena, doit laisser place cette semaine à une vague de froid inédite, avec des températures minimales inférieures à -8ºC attendues.