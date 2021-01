Allemagne : le confinement pourrait durer jusqu'en avril selon Angela Merkel

L'Allemagne ne veut pas prendre de risque. Alors que le pays est de nouveau en confinement strict depuis le 15 décembre, Angela Merkel estime que la mesure pourrait encore durer pendant de longues semaines pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

La chanceli√®re a ainsi d√©clar√© ce 12 janvier que le pays pourrait rester confin√© jusqu'en avril. ¬ęSi nous n'arrivons pas √† stopper le variant britannique, alors le nombre de cas sera 10 fois sup√©rieur √† P√Ęques. Nous avons besoin de 8 √† 10 semaines de mesures strictes¬Ľ, a-t-elle expliqu√© √† des √©lus de son parti selon le quotidien Bild. √Ä noter cependant qu'elle n'a pas cit√© explicitement le confinement comme l'une de ces mesures.¬†

À l'heure actuelle, la date limite de celui-ci est fixée à la fin du mois de janvier. Mais il est donc de plus en plus probable que la situation se prolonge. Et pour cause, les nombres de cas et de morts continuent d'augmenter dans le pays. Le 11 janvier, 863 personnes sont décédées, portant le total à 41.799. Un chiffre inférieur à ses voisins britanniques (82,096), italiens (79.203), français (68.197) et espagnols (52.275), mais qui augmente de manière exponentielle depuis le début du mois de décembre. 

L'objectif affiché par le gouvernement est aujourd'hui de vacciner suffisamment de personnes pour atteindre une forme d'immunité collective et rouvrir l'économie de manière presque normale. Même si cela signifie poursuivre les restrictions pendant des mois.