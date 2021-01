Amsterdam veut interdire aux touristes l'accès à ses coffee shops

Amsterdam fait le tri. La maire de la ville Femke Halsema a présenté une série de mesures parmi lesquelles le bannissement des étrangers des coffee shops de la ville, où il est possible de consommer du cannabis en toute légalité.

Une initiative qui permettrait de limiter le «tourisme de la drogue», en décourageant les touristes qui viendraient à Amsterdam uniquement dans le but de fumer du cannabis tranquillement. «Amsterdam est une ville internationale et nous souhaitons attirer des touristes. Mais des touristes qui viendraient pour la beauté de notre ville, sa richesse et sa culture», a déclaré la maire de la ville, selon des propos rapportés par The Guardian. Elle a également précisé que cette mesure ne prendrait pas effet immédiatement, pour laisser aux coffee shops le temps de s'organiser.

Il s'agit donc pour la municipalité de privilégier les habitants de la ville face aux millions de touristes qui se déplacent chaque année à Amsterdam (environ 20 millions par an), encouragés par des prix de billets d'avion ou de bus vendus à des prix très attractifs, voire bon marché.

Une loi similaire en 2012

A Amsterdam, où la consommation de drogues douces comme le cannabis est tolérée, la discrétion reste de rigueur. Voilà pourquoi certains consommateurs préfèrent fumer dans les coffee shops, plutôt que dans la rue. En 2012, une loi obligeait les coffee shops de certaines villes, notamment Maastricht, à réserver l’accès aux titulaires de la carte «wietpas»... qui n'était délivrée qu'aux résidents du pays. Cinq mois plus tard, cette loi fut abrogée et chaque commune peut désormais décider quelle politique elle souhaite établir en matière d'accueil des étrangers dans ses coffee shops.