DIRECT - Coronavirus : 19.753 nouveaux cas et 362 décès enregistrés en France ces dernières 24 heures

Malgré le lancement de la vaccination, la pandémie ne faiblit pas. Face à cette situation, le gouvernement français consulte tous azimuts et n’exclut pas un nouveau tour de vis pouvant mener à un troisième confinement. Jean Castex doit s'exprimer jeudi. Suivez en direct l'évolution de la crise sanitaire.

20h54

Le Mexique prévoit d'acheter 24 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V si celui-ci reçoit l'approbation des autorités sanitaires du pays, a indiqué mardi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Quatrième pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19 (134.000 morts), le Mexique pourrait ainsi "bientôt vacciner 12 millions de personnes", car le Spoutnik V s'administre en deux injections, a indiqué le président de gauche lors de sa conférence de presse quotidienne.

20h30

19.753 nouveaux cas de contamination et 362 décès ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures. Depuis le début de la vaccination en France le 26 décembre 2020, 189 834 personnes ont ainsi été vaccinées parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires.

19h27

Le président du Chili, Sebastian Piñera, a entamé mardi avec son épouse une période de quarantaine préventive de 14 jours après avoir été identifié comme cas contact d'une personne déclarée malade du Covid-19, a annoncé la présidence chilienne.

Le président et la Première dame, Cecilia Morel, n'ont "aucun symptôme" et leur dernier test PCR s'est révélé négatif, a indiqué la présidence dans un communiqué. Ils ont tous deux été en "contact étroit avec une personne qui travaille à leur domicile diagnostiquée porteuse du Covid-19".

19h20

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi la prolongation jusqu'au 9 février des restrictions en place dans son pays pour tenter de freiner la pandémie de Covid-19 en raison d'un nombre de contaminations toujours élevé.

"Je ne pense pas vous étonner beaucoup ce soir, le confinement est prolongé de trois semaines", à annoncé M. Rutte lors d'une conférence de presse télévisée, alors que les restrictions auraient du être levées le 19 janvier.

18h48

Le Canada a conclu un accord avec Pfizer-BioNTech pour l'achat de 20 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid-19, qui devrait permettre de vacciner plus de la moitié des Canadiens avant l'été, a annoncé mardi Justin Trudeau.

Cette alliance américano-allemande va également "accélérer la livraison des doses" de son vaccin, a expliqué le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse. "D'ici la mi-printemps -- entre avril et juin -- nous aurons assez de doses pour vacciner jusqu'à 20 millions de personnes", soit plus de la moitié des quelque 38 millions de Canadiens, a-t-il dit.

17h14

Le gouvernement espagnol a annoncé mardi qu'il allait prolonger de deux semaines supplémentaires les restrictions imposées aux arrivées en avion et bateau des voyageurs venant du Royaume-Uni, en raison des "incertitudes" persistantes sur le variant britannique du nouveau coronavirus.

Seule l'entrée en Espagne en provenance du Royaume-Uni des personnes résidant en Espagne et Andorre est actuellement autorisée, et ce jusqu'au 2 février, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

17h10

Le cluster marseillais lié au variant anglais du coronavirus à l'origine du Covid-19 est "maîtrisé et sous contrôle", a indiqué mardi l'Agence régionale de santé (ARS), selon laquelle les 24 malades de ce foyer épidémique ont probablement bien été tous infectés par cette souche.

"Le cluster est maîtrisé et sous contrôle. Il sera considéré comme clôturé lorsque le dernier des patients positifs placés à l'isolement pendant sept jours aura effectué un test négatif", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'ARS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Après qu'une première personne a été testée positive au nouveau variant anglais, la semaine dernière, à Marseille, dans une famille française vivant à Londres et désormais repartie en Angleterre, 23 autres personnes avaient été testées positives au Covid-19 parmi les 45 cas contacts identifiés de ce "patient zéro".

17h03

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a appelé mardi l'Union européenne (UE) à adopter un certificat "standarisé" de vaccination pour donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme, terrassée par la pandémie du coronavirus.

"Les personnes vaccinées (contre le coronavirus) doivent être libres de voyager", a indiqué Kyriakos Mitsotakis dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et rendue publique par les services du Premier ministre.

12h09

Le gouvernement espère atteindre les 400.000 personnes vaccinées contre le Covid-19 à la fin de la semaine, notamment dans les Ehpad où seuls 30.000 résidents ont reçu le vaccin, a indiqué la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.

11h13

Le jeune défenseur du Paris SG Colin Dagba a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi son club, à la veille du Trophée des champions contre Marseille.

11h09

Nancy devient la première ville de France Ă vacciner des patients de 75 ans hors Ehpad.Â

10h59

Deux députées américaines ont annoncé avoir été testées positives au coronavirus après leur mise à l'abri avec d'autres parlementaires pendant l'assaut sur le Capitole et l'une a accusé mardi des collègues républicains d'avoir refusé de porter un masque.

09H53

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi avoir reçu une demande d'autorisation pour le vaccin AstraZeneca/Oxford contre le nouveau coronavirus, précisant qu'elle pourrait prendre sa décision le 29 janvier. «L'EMA a reçu une demande d'autorisation pour une mise sur le marché conditionnelle du vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford», a indiqué l'agence européenne basée à Amsterdam, dans un communiqué.

L'EMA a dĂ©jĂ autorisĂ© le 21 dĂ©cembre le vaccin contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech et le 6 janvier celui de Moderna, pour lesquels la Commission europĂ©enne a aussitĂ´t donnĂ© son feu vert.Â

L'agence a prĂ©cisĂ© qu'elle procĂ©derait Ă un examen accĂ©lĂ©rĂ©, avec une dĂ©cision qui pourrait ĂŞtre rendue le 29 janvier, si les donnĂ©es communiquĂ©es sont suffisamment «robustes et complètes». L'Union europĂ©enne et l'EMA sont sous pression pour accĂ©lĂ©rer l'approbation de nouveaux vaccins contre le virus, qui a dĂ©jĂ fait plus de 620.000 victimes Ă travers le continent.Â

07h36

Le Japon cherche à isoler un nouveau variant du coronavirus, récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans l'archipel en provenance du Brésil, afin de pouvoir l'analyser davantage, ont déclaré mardi les autorités locales. "Pour analyser davantage le variant nous devons d'abord l'isoler", a expliqué à l'AFP un responsable au sein du ministère nippon de la Santé. "Cela pourrait prendre entre plusieurs semaines et plusieurs mois (...) donc il est difficile à l'heure actuelle de dire quand nous pourrons donner des détails" sur ce variant, a-t-il ajouté.

05h16

Plus de 500 restaurants ont rouvert leurs portes lundi à Mexico, désobéissant aux autorités de la capitale mexicaine qui avaient ordonné la suspension de leurs activités, face à l'augmentation des hospitalisations pour Covid-19.

03h54

Le roi de Malaisie a déclaré l'état d'urgence national pour faire face à une résurgence rapide de l'épidémie de coronavirus qui menace de submerger le système de santé du pays d'Asie du Sud-Est.

00h24

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a été testé positif au nouveau coronavirus et a annulé tout son agenda public, à deux semaines de l'élection présidentielle du 24 janvier, pour laquelle il est donné largement favori. Agé de 72 ans, le chef de l'Etat était "asymptomatique" et s'est isolé dans la partie résidentielle du palais présidentiel à Lisbonne, ont précisé ses services dans un communiqué.