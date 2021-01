DIRECT - Coronavirus : Le gouvernement vise les 400.000 personnes vaccinées à la fin de la semaine

Malgré le lancement de la vaccination, la pandémie ne faiblit pas. Face à cette situation, le gouvernement français consulte tous azimuts et n’exclut pas un nouveau tour de vis pouvant mener à un troisième confinement. Jean Castex doit s'exprimer jeudi. Suivez en direct l'évolution de la crise sanitaire.

12h09

Le gouvernement espère atteindre les 400.000 personnes vaccinées contre le Covid-19 à la fin de la semaine, notamment dans les Ehpad où seuls 30.000 résidents ont reçu le vaccin, a indiqué la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.

11h13

Le jeune défenseur du Paris SG Colin Dagba a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi son club, à la veille du Trophée des champions contre Marseille.

11h09

Nancy devient la première ville de France Ă vacciner des patients de 75 ans hors Ehpad.Â

10h59

Deux députées américaines ont annoncé avoir été testées positives au coronavirus après leur mise à l'abri avec d'autres parlementaires pendant l'assaut sur le Capitole et l'une a accusé mardi des collègues républicains d'avoir refusé de porter un masque.

09H53

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi avoir reçu une demande d'autorisation pour le vaccin AstraZeneca/Oxford contre le nouveau coronavirus, précisant qu'elle pourrait prendre sa décision le 29 janvier. «L'EMA a reçu une demande d'autorisation pour une mise sur le marché conditionnelle du vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford», a indiqué l'agence européenne basée à Amsterdam, dans un communiqué.

L'EMA a dĂ©jĂ autorisĂ© le 21 dĂ©cembre le vaccin contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech et le 6 janvier celui de Moderna, pour lesquels la Commission europĂ©enne a aussitĂ´t donnĂ© son feu vert.Â

L'agence a prĂ©cisĂ© qu'elle procĂ©derait Ă un examen accĂ©lĂ©rĂ©, avec une dĂ©cision qui pourrait ĂŞtre rendue le 29 janvier, si les donnĂ©es communiquĂ©es sont suffisamment «robustes et complètes». L'Union europĂ©enne et l'EMA sont sous pression pour accĂ©lĂ©rer l'approbation de nouveaux vaccins contre le virus, qui a dĂ©jĂ fait plus de 620.000 victimes Ă travers le continent.Â

07h36

Le Japon cherche à isoler un nouveau variant du coronavirus, récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans l'archipel en provenance du Brésil, afin de pouvoir l'analyser davantage, ont déclaré mardi les autorités locales. "Pour analyser davantage le variant nous devons d'abord l'isoler", a expliqué à l'AFP un responsable au sein du ministère nippon de la Santé. "Cela pourrait prendre entre plusieurs semaines et plusieurs mois (...) donc il est difficile à l'heure actuelle de dire quand nous pourrons donner des détails" sur ce variant, a-t-il ajouté.

05h16

Plus de 500 restaurants ont rouvert leurs portes lundi à Mexico, désobéissant aux autorités de la capitale mexicaine qui avaient ordonné la suspension de leurs activités, face à l'augmentation des hospitalisations pour Covid-19.

03h54

Le roi de Malaisie a déclaré l'état d'urgence national pour faire face à une résurgence rapide de l'épidémie de coronavirus qui menace de submerger le système de santé du pays d'Asie du Sud-Est.

00h24

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a été testé positif au nouveau coronavirus et a annulé tout son agenda public, à deux semaines de l'élection présidentielle du 24 janvier, pour laquelle il est donné largement favori. Agé de 72 ans, le chef de l'Etat était "asymptomatique" et s'est isolé dans la partie résidentielle du palais présidentiel à Lisbonne, ont précisé ses services dans un communiqué.