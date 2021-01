Espace : voici à quoi ressemble une galaxie mourante

Une galaxie qui s'éteint, c'est potentiellement des centaines de milliards d'étoiles et encore plus de planètes qui partent dans son sillage. Il s'agit donc de l'image la plus poignante que l'on puisse imaginer à l'échelle cosmique.

La galaxie ID2299, située à plus de 9 milliards d'années lumières, se meurt. Dévoilé lundi 11 janvier, cette nouvelle illustration basée sur les observations réalisée par une équipe basée au Chili de l'ESO, observatoire européen austral, témoigne de sa fin. Une représentation inédite pour le monde de l'astronomie.

Car l'analyse de cette image donne à observer une queue en panache qui reflète l'expulsion de quantités astronomiques de gaz qui composaient cette galaxie. L'ESO précise ainsi que ID2299 aurait perdu près de la moitié (46 %) du gaz nécessaire à la fabrication de ses étoiles. Il s'agit de l'équivalent de 10.000 soleils par an qui disparaissent. Parallèlement, d'autres étoiles seraient encore en train de naître en son sein.

Dix millions d'années à vivre

Toutefois, de notre point de vue, les «jours» de cette galaxie sont comptés, puisqu'il ne lui resterait plus que 10 millions d'années à vivre avant de disparaître. Soit une fraction de seconde à l'échelle humaine.

Mais si vous aviez la possibilité de vous rendre sur place instantanément, vous n'y trouveriez déjà plus rien, puisque ces dix millions d'années ce sont déjà écoulées. La raison est simple, la lumière émise par ID2299 met en réalité 9 milliards d'années pour parvenir jusqu'à nos rétines. Toutefois, ID2299 reste un sujet d'étude passionnant pour les astrophysiciens qui peuvent ainsi mieux comprendre le cycle de vie des galaxies, en observant ce choc cosmique mortel.