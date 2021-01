La mairie de Séoul critiquée pour ses conseils sexistes aux femmes enceintes

En matière de conseils à destination des femmes enceintes, il semblerait que la mairie de Séoul (Corée du Sud) soit restée bloquée dans les années 1950. Jugé sexiste, un guide publié par le gouvernement local a été retiré d'un site web après avoir fait polémique. Il suggérait notamment aux futures mères de préparer des repas à l'avance pour leur époux, avant d'accoucher.

Ce document a été mis en ligne en 2019, sur le site du Centre d'information sur la grossesse et l'accouchement. Mais les internautes ne l'ont remarqué et relayé que la semaine dernière. Son retrait n'a pas suffit à éteindre la polémique puisqu'une pétition appelant à sanctionner les personnes à l'origine de ces conseils a vu le jour. Lundi 11 janvier, elle avait déjà récolté plus de 20.000 signatures.

En dehors des repas à anticiper pour leurs compagnons «peu familiers de la cuisine», ce guide conçu par la mairie de Séoul conseillait également aux femmes enceintes de veiller à ce que ces messieurs aient assez de sous-vêtements, chemises et mouchoirs propres, le temps qu'elle rentrent à la maison.

Le document mentionnait également le devoir de s'assurer que le foyer dispose «d'assez de papier toilette, de dentifrice, de brosses à dents, de savon et de détergents» avant de se rendre à la maternité. Sans quoi, les futures mères étaient susceptibles de «causer des désagréments à [leur] famille».

Entre autres considérations culpabilisantes, les Sud-Coréennes étaient également encourager à garder à proximité une «tenue de petite taille» pour les «motiver» à faire de l'exercice et ne pas trop manger afin de garder la ligne. Dans le même but, il était recommandé de «ne pas reporter les tâches ménagères» afin de «maintenir [son] poids, sans même faire d'exercice supplémentaire».

Cette polémique résonne d'autant plus alors que la Corée du Sud fait face à une crise démographique, avec un taux de natalité en baisse. Dans un communiqué, la mairie de Séoul a promis d'être plus vigilante à l'avenir et a reconnu que le contenu de ce guide avait besoin d'être «soigneusement revu».