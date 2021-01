Royaume-Uni : des morgues improvisées face à l'afflux de morts du coronavirus

La situation devient critique au Royaume-Uni. A Londres et dans le sud du pays, des morgues provisoires ont été installées pour faire face à l'afflux de morts du coronavirus et du variant récemment découvert, considéré comme encore plus contagieux.

Le but de ces installations ? Soulager les hôpitaux, victimes d'un véritable engorgement depuis l'apparition du variant du coronavirus, qui a contraint Boris Johnson à instaurer un nouveau confinement dans le pays, au moins jusqu'au mois de mars.

A Epsom, dans le comté du Surrey, en banlieue sud-ouest de Londres, une morgue provisoire accueille déja 170 corps, dont plus de la moitié sont des personnes décédées des suites du Covid-19, selon le conseil local. 1.400 places sont actuellement disponibles dans cette morgue, qui pourrait vite se remplir dans les prochaines semaines.

À Londres, les autorités sanitaires estiment qu'à certains endroits jusqu'à une personne sur 20 est actuellement atteinte du nouveau coronavirus, alors que la moyenne nationale se situe à une personne sur 50. Une nouvelle morgue provisoire sera bientôt installée près du crématorium de Breakspear, dans le nord-ouest de Londres. «Nous faisons des enterrements tous les jours et les décès dont nous nous occupons actuellement sont principalement liés au Covid», a déclaré Qazi Siraj Qazi, directeur du Ghousia Funeral Service, une morgue au service de la communauté musulmane à Luton, selon des propos repérés par France 24.

Un confinement strict jusqu'au mois de mars

Hôpitaux, morgues et services funéraires sont complètement dépassés dans le pays, où un troisième confinement a été imposé à la population pour tenter d'endiguer l'épidémie. Un confinement semblable à celui du mois de mars, alors que les écoles sont désormais fermées, que les habitants n'ont le droit de sortir que pour des motifs essentiels, et que le télétravail est obligatoire, sauf en cas d'impossibilité absolue.